Мать Аршавина рассказала, почему выселила из квартиры бывшую невестку

Санкт-Петербург, 30 января. Мать экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина рассказала, почему была вынуждена выселить бывшую невестку с детьми из своей квартиры.

По словам Татьяны Аршавиной, она была вынуждена пойти на такой шаг из-за действий бывшей невестки Алисы Казьминой.

«Это наше семейное дело. И судить вы не имеете права. Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки», — заявила мать футболиста, не став уточнять, о каких поступках невестки идет речь.

Ранее Алиса Казьмина опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила, что получила документ с требованием о выселении, подписанный матерью Андрея Аршавина. В нем указано, что бывшая супруга футболиста вместе с детьми: двухлетней дочкой Есенией от брака с Аршавиным и сыном от предыдущего союза модели Алексеем — должны покинуть квартиру до 1 марта 2020 года. Согласно документу, если Казьмина не выселится, то дело будет решаться в суде.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина оформили свои отношения в сентябре 2016 года. В феврале 2017 года у них родилась дочь. Однако союз просуществовал недолго — в июле 2019 года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак футболиста. С тех пор Казьмина осталась жить в квартире, оформленную на бывшую свекровь. По словам бывшей жены Аршавина, причина развода — многочисленные измены спортсмена.

Экс-жена Аршавина также ранее попадала в скандалы, так в январе 2018 года она называла себя «майором ФСБ», пытаясь оказать давление на экипаж самолета рейса Москва — Алма-Ата. В результате Казьмина была снята с рейса за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа.