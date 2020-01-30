Сирия, 30 января. Склад взрывчатки обнаружен в Дамаске. В Идлибе ВВС Сирии наносят удары по базам джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: с воздуха атаковали укрепления радикалов в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачистили склад брошенных джихадистами боеприпасов в Дамаске и в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в убийстве мирного жителя в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на юге Идлиба нанесла удар по опорным пунктам и линиям обороны правительственных сил в районе поселка Кафр-Рума из противотанковых ракетных установок.

Провинция Дамаск

Как передает государственное новостное агентство SANA, саперы инженерного подразделения сирийской армии в ходе работ по разминированию в поселке Ялда в окрестностях города Дамаск, обнаружили схрон боеприпасов джихадистов. Как передают корреспонденты, военнослужащие извлекли из тайника джихадистов ракетные снаряды и взрывчатку, завернутые в металлизированную фольгу, всё – американского производства. Помимо ракетных снарядов в тайнике были обнаружен запас боеприпасов, минометные установки, автоматические винтовки и патроны различных калибров, а также средства противовоздушной обороны.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции при нападении неизвестных боевиков в городе Дибан был застрелен местный житель по имени Айман Фархуд, как передает информационное агентство Deir Ezzor. По данным агентства, неизвестные скрылись с места преступления. За нападение не взяла ответственность ни одна из группировок. Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) в оккупации которых находится поселок, подозревают что мужчину убили террористы «Исламского государства», которые совершают вылазки с целью провокаций и диверсий.

В первой половине дня боевики ИГИЛ совершили нападение на конвой сотрудников сил «внутренней безопасности» SDF и убили их главу в деревне Хавиджа.

Провинция Идлиб

Согласно данным агентство Ufuk Media, авиация ВВС Сирии наносит ракетные удары по укрытиям боевиков в районе поселка Кафр-Бетих на юге провинции. В ответ боевики распространяют через подконтрольные им ресурсы заявления о том, что ответ открыли огонь из противотанковых ракетных установок в районе поселка Кафр-Рума и даже подбили танк САА. Информации о потерях среди личного состава со стороны правительственных сил не поступало.

В ходе зачисток в районе освобожденного от джихадистов поселения Аль-Хамидия, военнослужащие из инженерного подразделения САА обнаружили тоннель, вырытый боевиками. Под землей располагалась разветвленная сеть путей отступления с позиций у поселка, а также подпольная фабрика по изготовлению самодельной взрывчатки и кустарных ракетных снарядов, о чем сообщает агентство SANA.

Провинция Хама

Как передает медиаресурс Baladi Network, группа неизвестных злоумышленников совершила нападение в административном центре провинции городе Хама. Нападение произошло в квартале Аль-Кусур. Агентство, ссылаясь на местные источники, сообщает, что неизвестные бросили ручную гранату в автомобиль, в котором находилась многодетная семья. В результате взрыва пострадал один ребенок, и после скончался в городской больнице в ходе операции, пятеро других членов семьи госпитализированы с осколочными ранениями различной тяжести.

1 Организация запрещена на территории РФ.