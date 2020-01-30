Спецпосланник ООН заявил, что перемирие в Ливии сохраняется только на словах

Нью-Йорк, 30 января. Спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе заявил о нарушении перемирия в Ливии. Об этом он сказал, выступая на заседании Совбеза ООН.

«Перемирие соблюдается только на словах», — констатировал Саламе.

Спецпосланник ООН указал на то, что так называемое Правительство национального согласия Ливии наращивает свои силы за счет наемников.

«Тысячи иностранных боевиков, поддерживающих ПНС, были доставлены в Триполи и развернуты на передовых позициях вместе с ливийскими силами», — подчеркнул дипломат.

Саламе добавил, что некоторые иностранные государства оказывают поддержку ПНС Ливии. Они помогли установить передовые системы ПВО в западной части страны.

Ранее сообщалось, что контролируемое западными странами ПНС Ливии при поддержке протурецких боевиков готовит наступление в районе Салах ад-Дин. В порту Триполи разгружаются турецкие военные судна с боеприпасами, личным составом и техникой, включая грузовики и танки. Отметим, что Турция открыто поддерживает ПНС Ливии, предоставляя Триполи военную помощь.