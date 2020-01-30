Путин призвал создавать во всех регионах цифровые платформы «обратной связи» с гражданами

Красногорск, 30 января. Президент РФ Владимир Путин призвал тиражировать во всех регионах положительный опыт работы цифровых платформ «обратной связи» властей с гражданами.

«Такие цифровые платформы нужно создать во всех субъектах РФ, в крупных городах, в центрах местного самоуправления», — заявил глава государства на Совете по развитию местного самоуправления.

При этом Путин отметил, что в случае нехватки бюджетных средств, необходимо поддержать такие начинания из других уровней бюджета.

Президент напомнил чиновникам, что «нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы». Механизм прямой коммуникации власти и граждан на сегодняшний день отлажен в нескольких регионах, к примеру, Московской области и Татарстане. При этом современные технологии «позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения реагировать соответствующим образом». Все это в итоге позволяет эффективнее решать проблемы россиян.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее на Совете Путин заявил о необходимости повышения эффективности местного самоуправления в стране, чтобы устранить несогласованность между регионами и муниципалитетами.

По словам российского лидера, местное самоуправление — это самый близкий к людям уровень власти, поэтому на нем лежит огромная ответственность. Путин добавил, что любой россиянин, в какой бы части страны он не жил, имеет право на хорошие дороги, освещенные улицы, детские площадки и благоустроенные дворы. Все эти аспекты, которые определяют качество жизни в обществе, влияют, в частности, на детей и их будущее.