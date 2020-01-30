Путин объяснил отмену своей поездки в Саров

Красногорск, 30 января. Президент России Владимир Путин рассказал о причинах переноса заседания Совета по развитию местного самоуправления из Сарова в Красногорск.

В ходе заседания глава администрации Сарова Алексей Голубев выразил сожаление в связи с переносом заседания из Нижегородской области в подмосковный Красногорск.

«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, жаль, что не приехали мы в Саров, не посмотрели. Мы подготовили демонстрацию», — сказал Голубев.

В свою очередь глава государства отметил, что заседание было перенесено в Красногорск в связи с неподходящими для полетов погодными условиями​​​.

«Погода не позволяет, к сожалению», — ответил Путин.

Стоит отметить, что Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления осуществляет свою деятельность с 2007 года. Совет осуществляет подготовку и реализацию инициатив в сфере развития местного самоуправления. Кроме того, Совет занимается вопросами обеспечения взаимодействия федеральных и региональных властей с органами местного самоуправления.

В ходе заседания в Красногорске Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года. Кроме того, российский лидер призвал тиражировать положительные управленческие решения по всей стране, а также заявил о необходимости проанализировать опыт поощрения муниципалитетов и местных проектов.