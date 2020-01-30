Сократить дистанцию: зачем Путин поручил создать в каждом регионе цифровые платформы обратной связи

На заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое прошло 30 января в Московской области, Владимир Путин заявил о необходимости еще больше сократить дистанцию между людьми и органами власти с помощью цифровых платформ обратной связи. В некоторые регионах они уже существуют, но далеко не во всех.

«Механизмы прямой коммуникации власти и граждан уже созданы во многих регионах. Они позволяют в режиме онлайн быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, обращения, реагировать соответствующим образом, — сказал Владимир Путин. — Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране. Такие же цифровые платформы нужно создать во всех субъектах федерации, в крупных городах, в центрах местного самоуправления. Если где-то своих бюджетных средств не хватает, нужно поддержать такие начинания из бюджетов других уровней».

Двумя неделями ранее в своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что «сильную и благополучную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей». Работающие онлайн-платформы, скорость и качество реакции на обращения как раз и могут стать показателем уважения к людям.

Вот несколько регионов, которые уже успешно применяют цифровые технологии в общении с жителями.

Центр управления регионом (Московская область)

29 декабря 2018 года в Подмосковье заработал Центр управления регионом (ЦУР), расположенный в Доме правительства Подмосковья. Концепция центра заключена в трех пунктах: «Все знаем — быстро решаем — не допускаем». Здесь работают свыше 100 сотрудников из 30 министерств и ведомств региона.

Вся информация распределяется на 11 профильных блоков — здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети.

С помощью уникальных информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья. Сотрудники штаба получают данные от портала «Добродел» и системы «Инцидент», горячих линий губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем.

Новая технология позволяет оперативно реагировать на проблемы, отслеживать общую социально-экономическую ситуацию в регионе. Например, в начале июля прошлого года жительница Люберец обратилась с просьбой о замене покрытия на детской площадке. Работы по установке нового покрытия были выполнены уже к концу месяца.

Проект «Народный контроль» (Республика Татарстан)

Информационная система Татарстана «Народный контроль» создана по указу главы субъекта в 2012 году. Уже на протяжении восьми лет она успешно реагирует на жалобы граждан в Интернете. Кроме того, каждый гражданин может скачать на телефон специальное мобильное приложение.

В прошлом году наибольшее число уведомлений (503) в систему «Народный контроль» татарстанцы подали по вопросу доступности записи к врачу. Этот вопрос уже детально прорабатывается властями субъекта.

В онлайн-систему также можно пожаловаться по поводу незаконной продажи алкоголя и получить финансовое вознаграждение. Один из жителей республики таким образом уже заработал 54 тысячи рублей.

«Активный гражданин» (Москва)

Проект «Активный гражданин» создан как площадка для проведения среди различных групп москвичей голосований в электронной форме по вопросам городского развития. За пять лет работы проведено более почти 4,5 тысячи онлайн-голосований, реализовано более трех тысяч решений. Голосовать можно и в специальном мобильном приложении.

Одним из главных решений 2019 года стало строительство Московских центральных диаметров — МЦД-1 и МЦД-2. Теперь москвичи могут с комфортом добраться из Одинцова в Лобню или из Нахабина в Подольск.

Строительство нового наземного метро поддержали почти 80% участников голосования «Активного гражданина». Всего в нем приняли участие свыше 211 тысяч человек.

Платформа «Обратись» (Курганская область)

Сервис «Обратись» был создан в апреле 2019 года для обработки обращений жителей Курганской области по вопросам, которые касаются улучшения качества жизни, развития инфраструктуры, транспорта, благоустройства, здравоохранения, образования, социальной защиты. За время работы на портал поступило более двух с половиной тысяч обращений, 75% из них было решено положительно.

Ситуационный центр при губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)

Ситуационный центр при главе ЯНАО был создан в 2011 году, с тех пор он эффективно и быстро реагирует на жалобы граждан, принимает незамедлительные решения.

В задачи центра, в частности, входят мониторинг основных направлений социально-экономического развития региона и реагирование на возникновение внештатных ситуаций на территории округа. Вся информация, аккумулируемая центром, оперативно предоставляется губернатору ЯНАО.