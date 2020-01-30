Стала известна причина аварийной посадки самолета Utair в Москве

Москва, 30 января. Стала известна причина возвращения самолета авиакомпании Utair в московский аэропорт «Внуково». Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах, у лайнера после взлета не убрались закрылки, в результате чего скорость воздушного судна начала снижаться, а расход топлива — увеличиваться.

Через 50 минут после взлета командир борта принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет приземлился во «Внуково» в штатном режиме. Отметим, что рейс рейс UT 493 направлялся из Москвы в Ростов-на-Дону. На борту находились 116 человек.

Это уже не первое авиационное происшествие за день. Ранее самолет авиакомпании S7 экстренно сел в московском аэропорту «Домодедово» из-за угрозы теракта. Одна из пассажирок пригрозила, что взорвет лайнер, в результате экипаж принял решение посадить самолет в Москве. Источник в Росавиации опроверг эту версию. Он заявил, что женщина просто молча стояла с сумкой в проходе и не реагировала на просьбы бортпроводников занять свое место. Поэтому члены экипажа приняли решение доложить о возможной угрозе взрыва.