Сюткин рассказал, почему не поедет выступать на Украину

Москва, 30 января. Заслуженный артист России Валерий Сюткин прокомментировал слухи о возможных выступлениях на Украине, заявив, что не имеет ничего против, но не в сегодняшних условиях.

В интервью радио Sputnik музыканта попросили прокомментировать вопрос о возможности его выступления на Украине.

«Когда тебя не хотят видеть, то никакого навязывания с моей стороны не будет», — ответил певец.

В середине января в украинских СМИ появились слухи, что Сюткин выступит в Киеве 27 апреля во Дворце Украины. По словам музыканта, шумиха вокруг концерта может говорить о том, что такая поездка была бы небезопасной.

«Сейчас я вижу, что неумно с моей стороны добиваться выступления. Во-первых, это просто небезопасно. Там сейчас куча воинствующих и не совсем умных людей, готовых испортить жизнь и здоровье. Зачем мне это? Как говорил Жванецкий: «В жизни всегда есть место подвигу, главное — оказаться подальше от этого места», — отметил Сюткин.

Музыкант еще раз подчеркнул, что все сообщения о его возможных выступлениях на Украине не соответствуют действительности. Более того, его никто не приглашал, и сам он ехать в Киев не собирался.

«Я считаю, что профессия артиста создана, чтобы объединять. Я готов объединять и выполнять свою миссию, но когда тебя не хотят видеть, то никакого навязывания с моей стороны не будет. Мне есть где работать еще», — подчеркнул Сюткин.

Напомним, 16 января стало известно, что российским артистам Александру Серову и Валерию Сюткину могут запретить въезд на Украину. Верховная рада настаивает на том, чтобы украинские спецслужбы запретили певцам пересекать границу.

Незадолго до этого украинский парламентарий Владимир Арьев заявил, что российским артистам нет места на Украине из-за того, что они выступают на территории Крыма. В частности, речь шла о Сюткине и Серове. По его словам, 40 депутатов Верховной рады поддержали идею обратиться в СБУ, чтобы запретить гастроли российских певцов. Он считает, что спецслужбы должны проявить принципиальность в этом вопросе.

Украинские власти в 2015 году признали Россию «страной-агрессором». С тех пор Киев бездоказательно заявляет, что Москва вмешивается в дела Украины и якобы является стороной конфликта в Донбассе. В МИД РФ не раз опровергали эти утверждения, называя их «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет никаких военных планов в отношении Украины, а наоборот желает ей преодоления кризиса.

В рамках недружественной политики Киева десяткам российских артистов был запрещен въезд на Украину. Одной из причин также стало воссоединение Крыма с Россией в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Киев волеизъявление крымчан так и не признал, и российские деятели культуры, которые посещали полуостров после марта 2014 года, повергаются на Украине преследованиям.

В 2015 году министерство культуры Украины опубликовало «черный список» деятелей культуры, в том числе и российских, которые якобы «создают угрозу национальной безопасности». В перечень попали в частности Олег Газманов, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. При этом список постоянно пополняется новыми именами.