Первая брачная ночь Волочковой пройдет во дворце в центре Петербурга

Ловите и обложку номер 2. ???? Уже в продаже, но разлетается, как горячие пирожки, успейте купить.???? ???? @onlinekpru ???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #море #солнце #зима #спорт

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jan 29, 2020 at 6:00am PST