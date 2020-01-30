Первая брачная ночь Волочковой пройдет во дворце в центре Петербурга

Москва, 30 января. Балерина Анастасия Волочкова заинтриговала подписчиков местом проведения своей брачной ночи. В Instagram она опубликовала фото обложки нового выпуска газеты, яркий заголовок которой сообщает, что ответ можно будет найти в номере.

Первая полоса «Комсомольской правды» сообщает о новом замужестве артистки. Практически на всю страницу на ней размещено фото звезды, которая позирует в строгом белом брючном костюме с глубоким декольте, подчеркивающим грудь.

В подписи к публикации Волочкова призывает поклонников поспешить с покупкой номера, поскольку, по ее словам, тираж издания разлетается «как горячие пирожки».

«Уже в продаже, но разлетается как горячие пирожки, успейте купить»,— написала она.

Стоит отметить, что танцовщица предпочла скрыть возможность комментирования фото, поэтому найти под ним ответы тех, кто уже прочитал информацию в номере, нельзя.

Однако найти ответ можно, не прибегая к покупке бумажной версии издания. Первая брачная ночь молодоженов пройдет в роскошной квартире-«музее», напоминающей дворец. Жилплощадь в 200 квадратных метров в центре Санкт-Петербурга для балерины некогда приобрел за 130 миллионов рублей бывший возлюбленный Сулейман Керимов, пишет сайт Kp.ru.

Ранее стало известно, что очередная свадьба 44-летней артистки намечена на «красивую» дату — 20 октября 2020 года. Отмечается, что Волочкова выйдет замуж за непубличного человека, с которым состоит в отношениях полтора года.

Сообщалось, что обладательница самого известного шпагата не планирует самостоятельно покрывать расходы на торжество, но намеревается сменить за свадебный вечер семь нарядов.

В подготовке к новому бракосочетанию балерина параллельно решает материальные проблемы с бывшим супругом предпринимателем Игорем Вдовиным, передает портал «Дни.ру». Звезда устала ждать, когда бывший возлюбленный вернет деньги и подала в суд на него в суд.