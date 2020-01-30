Клинцевич заявил, что Турция дестабилизирует ситуацию в Ливии в собственных интересах

Москва, 30 января. Вторжение Турции в Ливию стало причиной дестабилизации ситуации в республике. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Аль-Мисмари заявил, что аэропорт «Митига» в Триполи находится под полным контролем военных Турции. По его словам, международный аэропорт в Триполи фактически превратился турецкую авиабазу.

Он также добавил, что Турция регулярную оказывает военную помощь боевикам Правительства национального согласия (ПНС). В свою очередь ПНС пополняет ряды своих бандформирований боевиками из Сирии, которых активно вербует Турция.

Постоянное увеличение численности боевиков в Триполи привело к росту числа преступлений в столице Ливии. При этом бандиты не несут ответственности за свои действия.

Российский сенатор Франц Клинцевич отметил, что Турция никогда не скрывала своих имперских амбиций, поэтому Анкара преследует исключительно собственные интересы, оказывая поддержку ПНС Ливии. По его словам, необходимо возобновить переговоры по урегулированию кризиса в Ливии, что позволит стабилизировать ситуацию в республике.

«Пока этого не будет сделано, вся эта неразбериха не закончится и разные страны будут продолжать действовать и добиваться собственных интересов. В конченом итоге все это будет накладываться на мирный процесс. В том числе это приведет к гибели людей», — пояснил сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что действия Анкары дестабилизируют ситуацию в Ливии, поэтому необходимо возобновить диалог, используя предложенную Россией «дорожную карту» урегулирования конфликта в республике, передает «ПолитЭксперт».

«Я думаю, что нужно садиться за стол переговоров и делать так, как написано в дорожной карте, предложенной Россией. А пока что все эти междоусобные конфликты и отстаивание собственных интересов со стороны только усиливает конфликт», — резюмировал сенатор.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по урегулированию кризиса в Ливии с участием представителей Ливийской национальной армии и так называемого Правительства национального согласия. При этом 12 января благодаря усилиям России в Ливии вступил в силу режим прекращения огня, который продолжает соблюдаться всеми сторонами конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал процесс мирного урегулирования конфликта в Ливии. Однако Анкара продолжает поддерживать террористический режим ПНС. Турция снабжает террористов ПНС оружием и боевиками.