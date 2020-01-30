Организация атомной энергии Ирана и ее глава попали под санкции США

Вашингтон, 30 января. Власти США ввели санкции в отношении Организации атомной энергии Ирана. Об этом в четверг сообщает Министерство финансов США. Под санкции также попал руководитель организации Али Акбар Салехи, передает RT.

Напомним, что в 2015 году группа «5+1» согласовала с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, который также получил неофициальное название «иранская ядерная сделка». Это соглашение, которое было подписано экс-президентом США Бараком Обамой, предполагает снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение ядерной программы и введение жесткого контроля со стороны МАГАТЭ.

Однако Дональд Трамп, который сменил Обаму на посту президента США, придя к власти, первым же делом вышел из данного соглашения и возобновил санкционное давление на Иран. Страны Европы разработали специальный механизм обхода американских санкций для того, чтобы продолжать торговлю с Ираном, однако он так и не был введен в действие.