Самолет Utair готовится к аварийной посадке во «Внуково»

Москва, 30 января. Самолет авиакомпании Utair (рейс UT 493), направляющийся по маршруту Москва — Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, командир воздушного судна через 50 минут полета принял решение развернуть лайнер. Что стало причиной возвращения — неизвестно. В настоящее время самолет вырабатывает топливо, готовясь к посадке во «Внуково».

Это уже не первое авиационное происшествие за день. Ранее самолет авиакомпании S7 экстренно сел в московском аэропорту «Домодедово» из-за угрозы теракта. Одна из пассажирок пригрозила, что взорвет лайнер, в результате экипаж принял решение посадить самолет в Москве. Отметим, что источник в Росавиации опроверг эту версию. Он заявил, что женщина просто молча стояла с сумкой в проходе и не реагировала на просьбы бортпроводников занять свое место. Поэтому члены экипажа приняли решение доложить о возможной угрозе взрыва.

Дебоширкой оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева. Женщина вела себя неадекватно, возможно, была в состоянии опьянения, ее задержали правоохранители.