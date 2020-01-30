Жириновский предложил полностью ограничить сообщение с Китаем

Москва, 30 января. Необходимо прервать любое транспортное сообщение с Китаем до тех пор, пока вспышка нового коронавируса не будет остановлена. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Правительство приняло своевременные меры и закрыло границы с Китаем на Дальнем Востоке. Но их нужно усилить еще: прервать любое транспортное сообщение, пока вспышка нового коронавируса не будет остановлена», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Политик также призвал однопартийцев и остальных депутатов до окончания эпидемии при наличии симптомов вируса не появляться в штаб-квартирах и на рабочих заседаниях, чтобы не способствовать передаче инфекции.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в рамках одной из мер по нераспространению коронавируса подписал распоряжение, с 31 января ограничивающее движение через пункты пропуска на отдельных участках госграницы РФ и КНР.

В МИД РФ в связи со вспышкой коронавируса заявили о приостановке процесса оформления электронных виз для граждан Китая с 30 января.

Распространение пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, началось в конце прошлого года с китайского города Ухань. По последним данным, число жертв заболевания превысило 170 человек, количество зараженных преодолело отметку в 7 тысяч.

Носители вируса находятся не только в пределах Китая — случаи заболевания были зарегистрированы в США, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и других странах. У больных отмечаются такие симптомы, как повышенная температура, кашель и одышка