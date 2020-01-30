Волков месяцами не может найти новых «навальнистов», которые стали бы работать за копейки

Москва, 30 января. Специалисты не хотят работать в штабах одиозного блогера Алексея Навального ввиду низких зарплат, ведь все деньги уходят в карманы руководства. Об этом заявил журналист-расследователь Олег Лурье.

Куратор региональных штабов Навального Леонид Волков разыскивает новых сотрудников. По его словам, кадры нужны в преддверии выборов 2020 года. Размер оплаты труда в объявлениях не уточняется. И хотя большинство позиций пустуют месяцами, Волков утверждает, что региональная сеть активно растет.

Лурье рассказал, что одной из главных причин опустения штабов Навального стали невыплаты сотрудникам. Одиозный блогер и его протеже скупятся выдавать достойную зарплату своим сотрудникам, однако сами на широкую ногу отдыхают за рубежом, покупают недвижимость и прочее.

«Денег нет в регионы, а за копейки естественно люди не пойдут работать», — цитирует журналиста «Политика Сегодня».

При этом, согласно отчету так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) за 2016 год, средняя зарплата сотрудника составляет более 69 тысяч рублей. За год фонд Навального получил якобы 45 миллионов рублей в качестве добровольных взносов.

Однако пожертвования не спасли штабы, половина из которых закрылась после выборов 2018 года, в которых Навальный ввиду судимости не смог участвовать. Федеральный центр оказался равнодушен к финансовым проблемам регионов, на что жаловался, например, экс-координатор закрывшегося штаба в Архангельске Александр Песков.

Сам блогер при том явно не бедствует. Пока рядовые сотрудники могут по нескольку месяцев ждать заработанные деньги, Навальный тратит сотни тысяч на зарубежный отдых.

«Как только поступают деньги, они сразу через биткоины уходят на Навального, Волкова и к рядовым работникам, которым надо содержать семьи, к менеджменту среднего звена они практически не попадают», — констатировал Лурье.

В отношении ФБК и его сотрудников Следственный комитет РФ в прошлом году возбудил уголовное дело из-за миллиардного мошенничества. По данным следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 года по декабрь 2019 года легализовали крупную денежную сумму, полученную незаконным путем. Для ее отмывания они через банкоматы внесли средства на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Ранее экс-юрист ФБК Виталий Серуканов рассказал о жалобах бывших и действующих сотрудников фонда. Они заявили о «скотских» условиях труда, а также о самодурстве Навального, которого охарактеризовали как плохого руководителя, запрещающего любую критику и неудобные вопросы.