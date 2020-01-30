Брат дебоширки из самолета S7 рассказал, зачем она «ляпнула» о взрыве

Москва, 30 января. Брат дебоширки из самолета S7, прилетевшего в Москву из Симферополя, рассказал, что у нее нет никакого оружия.
Женщина летела в Москву на смену, она работает на одном из охранных предприятий. По словам брата Антона, 35-летняя Антонина Полодиянцева не могла всерьез угрожать устроить взрыв. У нее никогда не было оружия.
Он добавил, что у женщины двое детей, которых она воспитывает одна.
«Поскандалила, форма защиты, просто ляпнула», — утверждает брат, его слова передает телеканал «360».
Мужчина рассказал, что в последнее время у Антонины явные проблемы со здоровьем из-за давления и щитовидной железы. Он предположил, что конфликт мог начаться из-за нехватки воды.
Антон также отрицает возможность того, что сестра была в алкогольном опьянении. По его словам, она совершенно не пьет и не курит.
Напомним, что дебоширку задержали правоохранители после посадки самолета в «Домодедово» в 14. 54. Проверка ФСБ продолжается.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме, инцидент никак не повлиял на пассажиропток и наземные службы. Все пассажиры рейса, на котором произошло ЧП, были доставлены в терминал.