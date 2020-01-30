Брат дебоширки из самолета S7 рассказал, зачем она «ляпнула» о взрыве

Москва, 30 января. Брат дебоширки из самолета S7, прилетевшего в Москву из Симферополя, рассказал, что у нее нет никакого оружия.

Женщина летела в Москву на смену, она работает на одном из охранных предприятий. По словам брата Антона, 35-летняя Антонина Полодиянцева не могла всерьез угрожать устроить взрыв. У нее никогда не было оружия.

Он добавил, что у женщины двое детей, которых она воспитывает одна.