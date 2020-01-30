Захарова обвинила Зеленского в предательстве своего народа

Москва, 30 января. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала запредельным высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте.

По ее словам, украинский лидер фактически уровнял Советский Союз и Третий Рейх, возложив равную ответственность как на преступника, так и на жертву.

«И после этого украинские власти задаются вопросом, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране? Подобные заявления переходят все границы в принципе, они являются откровенным предательством истории своего же народа», — подчеркнула Захарова, выступая на брифинге.

Официальный представитель МИД РФ также прокомментировала слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука, который объявил о том, что Сталин и Гитлер якобы встречались во Львове перед войной. Она предложила подарить Кравчуку учебник по истории. Захарова назвала переписывание истории опасным «вирусом», который может разрушить основы мирового порядка, устоявшегося после Нюрнберга.

Напомним, что в ходе визита в Польшу Зеленский заявил, что СССР развязал Вторую мировую войну и стал причиной Холокоста. Он также утверждал, что Освенцим освобождали украинцы. Этот необычный вывод политик объяснил тем, что немецкие войска из Польши выдавил Первый украинский фронт. Речь идет об объединении советских войск, которые действительно освободили Освенцим, однако свое название они получили не по признаку национального состава, а по маршруту движения — украинский фронт наступал через территорию Украины. Фронт был создан в октябре 1943 года и первое время назывался Воронежским.