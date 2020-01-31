Минобороны РФ опубликовало рассекреченные к 75-летию Ялтинской конференции документы

На интернет-портале Минобороны России к годовщине встречи глав трех стран антигитлеровской коалиции появился новый историко-познавательный раздел. В него вошли уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ялтинская конференция союзных держав проходила 4–11 февраля 1945 года при участии лидеров трех стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании, и была посвящена установлению послевоенного мирового порядка. Все заседания делегаций проходили в бывшей царской резиденции — Ливадийском дворце, в 3 километрах от Ялты.

Кто и как обеспечивал безопасность гостей исторического мероприятия, каким вопросам уделялось особое внимание — на эти и многие вопросы и дается ответ в новом разделе интернет-портала Минобороны РФ.

Безопасность

Большую тройку защищали с суши, воздуха и моря. За безопасность отвечал базировавшийся в Крыму Черноморский флот. Город Ялта, его окрестности, городской порт, акватории Ялты и Севастополя были превращены в неприступную крепость. Все силы флота, включая корабли, авиацию, средства ПВО и, в особенности, подразделения связи, тщательно отрабатывали взаимодействие друг с другом и с прибывающими силами сопровождения союзников.

«Для усиления береговой обороны Ялты передислоцировать и установить в районе Симеиза 76-мм батарею 386-го Отдельного краснознаменного батальона морской пехоты…»; «Для предотвращения внезапного удара противника со стороны моря по району Главной базы, – организовать дальний морской дозор в составе двух подводных лодок», — свидетельствуют рассекреченные боевые директивы штаба ЧФ.

Директивами предписывалось создание из состава истребительной авиации Черноморского флота Северной и Южной групп ВВС для прикрытия южного Крымского побережья, аэродромов Саки, Сарабуз и Севастополя. А, к примеру, для помощи вынужденно севшим на воду самолетам был выделен эскадренный миноносец.

Посетителям раздела тут же предлагают ознакомиться с картами-схемами организации обороны заданных участков. К примеру, в разделе представлены рассекреченные командирские карты черноморского побережья, морского дна Азовского и Черного морей с пометками и описаниями оперативной обстановки.

Военно-воздушные силы ЧС

В особом режиме работали Военно-воздушные силы. Специально для проведения конференции в Ялте на их базе была образована Южная группа, в задачи которой входила оборона южного побережья Крым». Об этом свидетельствует приказ командующего ВВС Черноморского флота генерала Василия Ермаченкова.

«В сложившейся оперативной обстановке на Черноморском театре – возможны налеты боевой авиации противника на наши аэродромы, корабли в ВМБ и порты южного побережья Крыма», — указывается в Боевом приказе №-01/оп, – «Южная группа ВВС самостоятельно и во взаимодействии с группой войск ПВО КА не допускает налетов авиации противника на южные районы Крыма, уничтожает одиночные и группы самолетов днем и ночью, методом перехвата, патрулирования в зонах и дежурством на земле всего боевого состава».

Установка связи

Особое место в организации обороны занимала подготовка осуществления связи не только между подразделениями Красной Армии, но и с авиацией и ВМС союзников. Об этом свидетельствуют рассекреченные Минобороны документы.

Начальник связи ЧФ контр-адмирал Громов в своем отчете докладывал, что на недавно оккупированном и разрушенном побережье заново пришлось создавать систему связи между городами не только в пределах полуострова, но и до столицы Советского Союза – Москвы. Кроме того, командованием была поставлена задача обеспечить радиосвязью американскую и английскую военно-морские миссии. Давая оценку проделанной работе, Громов писал:

«Радиообмен узла связи ЧФ с американскими и английскими кораблями был незначительным, но следует отметить: …по американским кораблям – …знание и умение пользоваться русскими сочетаниями,.. вольность в эфире и многословность». — И здесь же далее: «По английским кораблям: — …исключительная четкостью работы на ключе,.. исключительная лаконичностью при применении международного кода».

Связь также была установлена с базами союзников на острове Мальта и в Гибралтарском проливе, откуда приходили сообщения о маршруте и движении самолетов иностранных делегаций.

«Срывов управления связью за период подготовки и проведения конференции — не было», — подведен итог в отчетном документе начальника связи ЧФ.

Пофамильные списки гостей

В новом разделе также представлены рассекреченные пофамильные списки членов иностранных делегаций, прибывающих самолетами.

Так, президент США и премьер министр Великобритании прибыли на американских самолетах С-54 (грузопассажирский самолет, известный как Douglas C-54 «Skymaster»). Причем, борт Рузвельта прибывал на 5 минут раньше самолета Черчилля. Сопровождение прибывающих самолетов также было возложено на авиацию Черноморского флота.

К конференции в военно-морском госпитале даже была оборудована специальная палата и выделен опытный персонал, организовано лабораторное исследование продовольствия и водоснабжения.

Уникальные фотоснимки

В подборке архивных документов можно найти уникальные, ранее не публиковавшиеся фотоснимки с мероприятий, проводимых в период конференции. Посещение Уинстоном Черчиллем Сапун-горы, экскурсия американских моряков на смотровую площадку, совместные застолья англичан и американцев с героями-черноморцами.

Из представленных фотоснимков наглядно видно, каким оставили после себя город-курорт немецко-фашистские оккупанты.

Как отметили в Минобороны России, публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива о подготовке к проведению Ялтинской конференции поможет защищать историческую правду, противодействовать фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.