Москва, 30 января. Турция пытается восстановить утраченное влияние в Ливии, помогая боевикам так называемого Правительства национального согласия. Об этом в четверг заявил президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

По его словам, Анкара ведет двойную геополитическую игру. С одной стороны, она делает вид, что пытается урегулировать ливийский кризис, договариваясь вместе с Москвой о введении режима прекращения огня. С другой стороны, сотрудничает с ПНС Ливии, напрямую вмешиваясь во внутренний конфликт.

Самонкин полагает, что Турцией движет желание восстановить прежнее влияние в регионе, которое было максимально велико во времена существования Османской империи. Но в то же самое время Анкара совершает те же самые ошибки, что и США, которые организовали свержение Каддафи в 2011 году.

«Турция начинает наступать на те же грабли, на которые наступала Америка 9 лет тому назад. Это привело к революции, к свержению режима Каддафи и полному разрушению Ливии», — пояснил эксперт порталу New Inform.

Напомним, что Турция направила в Ливию войска, чтобы оказать поддержку связанному с террористами Правительству национального согласия. Она также снабжает Триполи оружием и предоставляет подконтрольных боевиков, которые воюют на стороне ПНС Ливии.