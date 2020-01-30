Самосвал протаранил пассажирский автобус в Петербурге. ФАН-ТВ

В Колпино на перекрестке Петрозаводского шоссе и Плановой улицы столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По предварительной информации, самосвал выехал на встречную полосу и протаранил автобус с пассажирами внутри. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и кареты скорой помощи. Информации о пострадавших нет, обстоятельства произошедшего выясняются. В результате аварии в сторону города Колпино образовалась большая пробка