Путин заявил о важности увеличения численности населения России

Красногорск, 30 января. Президент РФ Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны.

В четверг глава государства в Красногорске пообщался с представителями общественных организаций Подмосковья. Один из участников встречи, отмечая презентации своих коллег, обмолвился, что Россия большая и жителей в ней много.

С этими словами не согласился президент, который поправил выступающего.

«Жителей маловато, нужно увеличивать», — сказал Путин.

Докладчик согласился с главой государства.

Отметим, что демографическое развитие по традиции стало одной из ключевых тем послания Путина Федеральному собранию, с которым президент выступил 15 января. Глава государства тогда предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Выдавать его будут уже при рождении первенца, а при появлении на свет второго ребенка маткапитал увеличат еще на 150 тысяч рублей с ежегодной индексацией.

Вводятся также ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Выплаты предназначены для семей, в которых доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Напомним, что обеспечение устойчивого естественного прироста населения является одним из майских указов президента.