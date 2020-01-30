В Верховной раде заявили о необходимости восстановления диалога с Россией в ПАСЕ

Киев, 30 января. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Левочкина заявила о необходимости диалога с Россией на площадке Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом говорится в заявлении украинского парламентария, опубликованном на сайте партии.

Левочкина напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский ведет прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным, который направлен на нормализацию отношений между странами. По ее мнению, переговоры президентов России и Украины должны быть дополнены диалогом на уровне парламентов двух стран.

«Парламентская делегация отказывается от контактов и диалога - единственно возможного пути решение вопроса. Диалог должен проводиться на уровне президентов, правительств, МИДов, парламентов, гражданского общества, экспертов и бизнеса. Иначе мы этот вопрос не решим», – подчеркнула Левочкина.

По ее словам, украинские парламентарии должны использовать ПАСЕ в качестве площадки для диалога с Россией.

Стоит отметить, что ранее Юлия Левочкина проголосовала за подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ. Кроме того, Левочкина поддержала принятие новой процедуры, которая исключает возможность введения санкций против России в ПАСЕ. За восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ проголосовали 96 депутатов, 44 выступили против, семеро воздержались.