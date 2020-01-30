Пентагон систематически скрывает военные потери и врет мировой общественности

Главная военная сенсация этой недели: Пентагон представил новые цифры жертв ракетного обстрела американской базы ВВС Айн-аль-Асад в Ираке 8 января. Спустя 3 недели после удара возмездия Ирана за убийство генерала Касема Сулеймани военное ведомство США посчитало нужным сообщить, что в результате иранского авиаудара 50 американских военных получили травматическое повреждение мозга, иначе говоря, тяжелую контузию.

Изначально президент Дональд Трамп, государственный секретарь Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер поспешили объявить, что иранская атака на американскую базу не привела ни к каким серьезным последствиям: смерти, ранениям, травмам американских граждан, разрушению американской военной инфраструктуры или ущербу военной технике. Однако 16 января начали поступать первые опровержения официальной версии: пентагоновскими чиновниками было озвучено, что ракетный удар Ирана привел к экстренной госпитализации в больницы Кувейта и Германии 11 американских военных, уничтожению вертолета «Черный ястреб», повреждению беспилотника MQ-1 «Хищник» и ликвидации 10 армейских тентовых конструкций с оборудованием.

Неделей позже Пентагон отчитался о 34 военнослужащих, получивших контузию из-за иранской атаки. Теперь вот сообщается уже о 50 контуженных американцах. Не исключено, что еще через неделю Минобороны США, наконец, признает иранскую версию о гибели 80 американских военнослужащих.

Уже сейчас ясно, что американские высокопоставленные военные чиновники недоговаривают о реальных последствиях ракетного удара Ирана. Постоянные изменения трактовки событий доказывают только одно: пентагоновские чиновники всячески стараются скрыть истинные факты, как это они делали множество раз. В частности, давно есть свидетельства, что реальные человеческие потери США в Иракской войне составляют не официальные 4 889 человек, а более 15 000. По понятным причинам, эти цифры никак не комментируются Пентагоном, а официальные западные СМИ поддерживают этот заговор молчания.

Схожая ситуация складывалась и с официальным признанием потерь в американо-вьетнамской войне. Окончательную шокирующую цифру потерь в 58 220 американских солдат и 4 миллиона мирных вьетнамцев гражданам США озвучили лишь спустя десятилетия после окончания боевых действий. Число ветеранов Вьетнама, скончавшихся от ран, спившихся на фоне посттравматического стрессового расстройства и совершивших самоубийство, скрывается до сих пор.

Воровство средств

Под конец 2019-го года газета The Washington Post опубликовала переписку пентагоновских чиновников и высокопоставленных военных, которые показали, что должностные лица из Министерства обороны США ещё с 2000-х годов прекрасно понимали, что американская политика в Афганистане неэффективна, деньги, выделяемые на финансирование проамериканских силовиков — разворовываются, многолетняя борьба с движением «Талибан»1 не приносит результатов, а лишь усиливает антиамериканские настроения в афганском обществе. Понадобилось почти 20 лет, чтобы американские медиа начали открыто писать про грандиозный провал армии США в ее самой долгой военной кампании.

Недавно поступившая информация о том, что в Афганистане был сбит военный самолет, перевозивший крупного чиновника из ЦРУ — Майкла Д’Андреа, разработавшего операцию по убийству генерала Сулеймани, также пока не находит официального подтверждения у пентагоновских чиновников. Вначале Пентагон вообще не подтверждал, что его самолет потерпел крушение на территории Афганистана. Однако сейчас представители Минобороны США сообщают, что упавший самолет относился к американским ВВС, и в нем находились 2 пилота, которые погибли. Есть высокая вероятность, что через месяц или год выяснится, что погибших в результате катастрофы было больше, и офицер ЦРУ Д’Андреа был среди них.

1 Организация запрещена на территории РФ.