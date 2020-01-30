Онтиков уверен, что действия Турции приведут Ливию к возобновлению боевых действий

Москва, 30 января. Турция, перебрасывающая вооружение, военную технику и боевиков в поддержку нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, ведет к эскалации обстановки в североафриканской стране. Такое мнение выразил востоковед Андрей Онтиков.

«Ни к чему хорошему подобные действия Турции не приведут. В какой-то момент мир получит возобновление боевых действий в Ливии вместо политического урегулирования конфликта», — сказал эксперт в комментарии для iReactor.

Онтиков отметил, что Анкара прямо нарушает резолюцию ООН, устанавливающую эмбарго на поставки оружия в Ливию. По его мнению, это может привести к развалу договоренностей, достигнутых 19 января на конференции в Берлине и ранее в Москве.

Такое развитие событий востоковед связывает с неудачными для Анкары итогами межливийских переговоров. Турции невыгодно допускать, чтобы в Ливии на базе национальной армии (ЛНА) сформировались единые вооруженные силы, поскольку в этом случае Анкара утратит в регионе влияние, достигнутое благодаря сотрудничеству с псевдоправительством.

«Анкара пользовалась тем, что у ПНС нет поддержки вооруженных сил и, как следствие, они сотрудничают с вооруженными бандитами, делящими между собой территории, а теперь они могут остаться «у разбитого корыта». Поэтому Турция идет ва-банк, нарушая международные законы и чиня беспредел в Ливии» — резюмировал Онтиков.

Ранее 30 января ливийский телеканал «218» сообщил о том, что турецкий военно-морской флот перебросил в Триполи танки и солдат. Уточнялось, что с военных кораблей были выгружены боеприпасы и оборудование, которое позже доставили на базу в ливийской столице.

Эта транспортировка стала очередной из многих, совершенных Анкарой в последние месяцы. Таким образом Турция занимается поддержкой «правительства», которое оккупировало столицу Ливии и незаконно удерживает контроль над городом, параллельно укрепляя свои позиции в стране.

Эскалация ситуации в североафриканской стране вызывает беспокойство у Совета Безопасности ООН, который настаивает на соблюдении оружейного эмбарго, однако Анкара продолжает действовать по-своему.

Противостоит ПНС и турецкому вмешательству Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая с 2014 года ведет в стране борьбу с террористами в рамках операции «Аль-Карама».