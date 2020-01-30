ФСБ проверяет пассажирку S7 из-за инцидента на борту

Москва, 30 января. Правоохранители проводят проверку в отношении пассажирки, заявившей о возможности ЧП на борту самолета S7, прибывшего в «Домодедово», об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Инцидент произошел на борту самолета, выполнявшего рейс из Симферополя в Москву. По данным источника Федерального агентства новостей в Росавиации, женщина с сумкой в руках молча стояла в проходе.

На просьбы экипажа занять свое место она не реагировала. Поэтому члены экипажа приняли решение доложить о возможной угрозе взрыва.

После приземления в московском аэропорту к самолету прибыли сотрудники ФСБ и правоохранительных органов. Проверка в отношении 35-летней Антонины Полодиянцевой продолжается.

Корреспондент ФАН находился рядом с местом происшествия и следил за развитием событий. В пресс-службе «Домодедово» заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.