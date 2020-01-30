Ксению Собчак сняли с рейса после конфликта на борту самолета. ФАН-ТВ

В международном аэропорту Внуково в Москве Ксению Собчак сняли с рейса SU 6034 авиакомпании «Россия». По предварительной информации, вылет уже загруженного самолета задерживался, и стюардессы просили всех пассажиров оставаться пристегнутыми. Ксения заявила, что отказывается пристегиваться и вступила в словесную перепалку с бортпроводницей. После чего самолет подогнали ближе к терминалу и подали трап. На место прибыли сотрудники транспортной полиции, составили протокол, и Собчак покинула борт.