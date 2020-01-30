Госдеп исключил вывод войск США из Сирии в ближайшем будущем

Вашингтон, 30 января. Вашингтон не планирует выводить американские войска из Сирии в ближайшее время, объявил спецпредставитель США по ближневосточному государству Джеймс Джеффри.

«Мы не планируем никакого вывода войск США из Сирии в ближайшем будущем», — сказал представитель Госдепа.

Джеффри в очередной раз объяснил такое решение Белого дома «необходимостью борьбы с ИГ»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Хотя давно известно, что за годы присутствия американских войск в регионе не было достигнуто значимых успехов в данном направлении. Основные силы ИГ были разбиты при содействии российских военных, которых, в отличие от американских, официально пригласил в страну Дамаск.

Спецпредставитель США по Сирии добавил, что большая часть американских усилий сводится к тому, чтобы «не подпускать сеть ИГ к нефтяным полям». На деле же военные США некоторое время назад выставили охрану возле месторождений и объявили, что окажут вооруженное сопротивление, если войска Сирии попытаются вернуть недра, по закону принадлежащие государству.

Как утверждает Джеффри, в Сирии и Ираке продолжают орудовать «порядка 14–18 тысяч» боевиков ИГ. По его словам, американский президент Дональд Трамп прекрасно понимает, что угроза не устранена, поэтому вывод войск из региона пока исключен.

Напомним, коалиция во главе с США появилась в Сирии в 2014 году незаконно, она не согласовала свои действия с властями государства и резолюцией СБ ООН. США активно поддерживают курдские «Демократические силы Сирии» (SDF). Эти радикалы в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны.

В сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор были переброшены несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под своим первым названием — Blackwater. Их цель — обеспечить незаконный вывоз нефти из страны Соединенными Штатами. Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии и официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменив каждого выведенного солдата несколькими наемниками из Blackwater.

1 Организация запрещена на территории РФ.