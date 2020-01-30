Сенатор Клинцевич уверен, что Вашингтону угрожает экономика КНР, а не ее компартия

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что Соединенные Штаты Америки «бесит» резкий экономический подъем Китая, а политический строй тут не при чем.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая главной угрозой современности.

«Хотя мы по-прежнему должны сохранять неимоверную бдительность относительно терроризма... Коммунистическая партия Китая представляет собой центральную угрозу нашего времени», — сказал он во время своего выступления на пресс-конференции в Лондоне.

Так, Китайская Народная Республика не раз давала понять, что ее международная повестка разительно отличается от американских ценностей, а это, по словам американского дипломата, означает, что западным союзникам США стоит «постараться нарастить свою военную и технологическую мощь, чтобы быть уверенными, что в следующем веке в мире будут главенствовать демократические западные принципы».

Комментируя заявление Помпео, российский сенатор Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «американский дипломат пытался разыграть сразу два туза».

«Первое — американцы нагоняют жути и на этом зарабатывают политические очки. Второе — они реально боятся Китая, ведь технологически и по людским ресурсам КНР в ближайшее время американцев обойдет. И тут не надо искать связи с социалистическими или коммунистическими идеями, ведь США просто необходимо было за что-то зацепиться. Было бы что-то другое — говорили бы что-то другое. Здесь компартия не имеет никакого значения, значение имеет только экономика», — утверждает сенатор.

Отметим, в январе экс-советник американского президента по нацбезопасности Джеймс Джонс выступил с заявлением, в котором также назвал Китай в числе главных угроз для национальной безопасности Соединенных Штатов как в военном, так и в экономическом плане.

«Это связанный с Китаем тренд, и тут не надо удивляться. Американцы точно также поступают с Россией, Ираном, КНДР. При этом сейчас, понимая сложившуюся ситуацию, у Белого дома крайне серьезную обеспокоенность вызывает тесное сотрудничество Москвы и Пекина, поэтому Вашингтон будет всячески это сотрудничество демонизировать, выставлять его как новую ось зла. Америка будет пытаться вбить клинья между нашими странами, будет заниматься обыкновенными провокациями. Поэтому дело в странах, а не в их политическом и экономическом строе. Дело в том, что они (США. — Прим. ФАН) сегодня абсолютно чужды и китайскому, и российскому менталитету. Других вариантов у них нет, и они дальше будут продолжать, изыскивая возможность, осуществлять свою экспансию и деструктивные процессы», — заключил Клинцевич.

Напомним, ранее военный аналитик и капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту ФАН сообщил, что Соединенные Штаты Америки чувствуют серьезную угрозу от объединения России, Китая и Ирана.