Сирия новости 31 января 07.00: США хотят разместить ПРО в Ираке, курдский теракт под Африном

Сирия, 31 января. США запросили у властей Ирака разрешения на размещение ПРО Patriot, курдские террористы взорвали штаб протурецких сил в Африне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направила подкрепления из 4-го корпуса в Идлиб, ведут наступление на Серакиб в Идлибе, наступают на юге Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: противостояли курдским боевикам в провинции Ракка.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: применили «шахид-мобиль» против САА в Идлибе, убили бойцов проиранских сил в Алеппо.

Курдские вооруженные формирования: предположительно, организовали теракт на севере Алеппо.

Международная коалиция: запросила у Ирака разрешение на размещение комплексов ПРО Patriot, объявила, что не намерена выводить войска из Ирака.

Провинция Алеппо

Трое боевиков протурецких формирований погибли, а еще несколько получили ранения в результате срабатывания самодельного взрывного устройства около их штаба в населенно пункте Шаран на севере Алеппо, в кантоне Африн. Об этом сообщает агентство Step News. Предположительно, теракт против протурецких формирований был организован курдскими террористами.

В пригородах Алеппо продолжается операция против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок. Связанный с боевиками медиаисточник в Twitter (@humamisa) опубликовал сведения о продвижении САА на текущий момент: боевикам удалось удержать населенные пункты Аль-Караси и Халсат, правительственные силы заняли фабрику «Аль-Бургул», склады под Хан-Туманом и Телль аз-Зейтун, идут бои за Хан-Туман. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) отмечает, что в ходе боев за Хан-Туман погибли шесть бойцов проиранских формирований.

Провинция Идлиб

4-й корпус САА направил подкрепления на помощь правительственным войскам, ведущим наступление на позиции террористов в Идлибе. Как сообщает Baladi News, около 150 военнослужащих и офицеров были переброшены из городов Ялда, Бабила и Бейт-Сахем к югу от Дамаска. Отмечается, что многие из бойцов подкрепления ранее были боевиками группировок САА.

Напомним, в Идлибе успешно развивается наступление САА. Правительственные войска стремительно продвигаются по вдоль автострады М5 к городе Серакиб. Боевики оказывают отчаянное сопротивление. Источник в Twitter (@QalaatAlMudiq) сообщил о применении «шахид-мобиля» против САА в населенном пункте Хан ас-Субуль.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики в Даръа совершили покушение на бывшего полевого командира «Сирийской свободной армии» (ССА) Халеда аз-Зуби, известного как Абу Сумар, который сейчас служит в рядах 4-го корпуса САА, Как сообщает агентство Baladi News, был заминирован автомобиль Абу Сумара. Взрыв нанес ущерб только имуществу.

Также сообщается, что неизвестные расстреляли советника САА Ахмеда Ибрагима аль-Хальки в городе Джассим. Как сообщил источник, он был расстрелян перед собственным домом.

Провинция Ракка

Спасатели в городе Ракка обнаружили массовое захоронение жертв террористической группировки «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ). Как сообщает Baladi News, тела погибших были обнаружены в районе Джумейли, который расположен к западу от центра Ракки. Отмечается, что местным жителям было известно о захоронении, однако курдские боевики и коалиция США, управлявшие городом после его освобождения от ИГИЛ, не предпринимали никаких действий для погребения тел.

Агентство Step News сообщило мощном взрыве, который произошел в районе города Телль-Абъяд на севере Ракки. Взрыв произошел в районе зернохранилища, предположительно, сработала мина. В результате погибли двое водителей, загружавших ячмень в грузовики, и еще семь получили ранения. На данный момент неизвестно, был ли это теракт.

Тот же источник сообщает о столкновениях между протурецкими силами и курдскими боевиками в районе деревни Ширнак к югу от Телль-Абъяда. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Ирак

Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли объявил, что Соединенные Штаты до сих пор не начали вывод своих войск из Ирака несмотря на однозначное требование со стороны парламента и правительства страны. Американский генерал подчеркнул, сообщает телеканал Halab Today, что США намерены защитить свои войска от любых нападений.

Кроме того, генерал Милли заявил, что США запросили у властей Ирака разрешение на размещение в стране комплексов ПРО Patriot, сообщает источник в Twitter (@jseldin). По словам генерала, присутствие сил ПРО позволило бы предотвратить ракетный удар Ирана по авиабазе «Айн аль-Асад».

Следует отметить, что присутствие систем ПРО США в Ираке оказало бы серьезное влияние на только на региональную, но и на всемирную систему безопасности; размещение систем уровня Patriot регулируется особыми договорами, в которых учитывается мнение всех заинтересованных сторон.

1 Организация запрещена на территории РФ.