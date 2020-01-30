Безпалько рассказал, как РФ должна ответить на языковую дискриминацию русских на Украине

Москва должна активно развивать систему дистанционного обучения для тех молодых граждан Украины, кто не хочет терять связи с Россией и хочет продолжать говорить по-русски. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, председатель правления общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Богдан Безпалько.

Таким образом Безпалько прокомментировал слова экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш, которая в интервью телеканалу NewsOne заявила о нарушении президентом Украины Владимиром Зеленским предвыборных обещаний и обмане избирателей, в том числе касательно пересмотра закона о государственном языке.

По ее словам, вместо обещанного избирателям пересмотра этого документа на Украине появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка. В итоге, отметила Лукаш, украинских детей разделили на три сорта. «Высший сорт» — украиноязычные дети, рангом пониже — дети, которые разговаривают на языках Евросоюза (венгерском, словацком, польском, румынском и т.д.), и самый «низкий сорт» — русскоязычные дети.

«Приятно, что на Украине звучат голоса в защиту русского языка, высказалась даже экс-министр этой страны Лукаш. Но в реальности мы видим, что господин Зеленский продолжает политику своего предшественника [Петра] Порошенко. В том числе и в отношении русского языка», — заявил собеседник ФАН.

Да и в отношении Донбасса мало что изменилось. Там продолжаются обстрелы и показной развод войск ни к чему не привел. Только за последнюю неделю более двухсот тяжелых снарядов было выпущено по окраинам Донецка, Горловки и других городов Донецкой Народной Республики, констатировал Богдан Безпалько.

По его мнению, сегодня уже можно с уверенностью говорить, что, несмотря на то, что с приходом Зеленского политическая риторика на Украине несколько изменилась, сам по себе политический курс остался прежним.

«Возможно, Зеленский не может пойти на такие кардинальные шаги, как реформа конституции и признание особого статуса Донбасса или отмена дискриминационного по отношению к русским закона о языке. Может быть, он не хочет этого делать. Или то и другое вместе. Это даже не важно. Важно, что ничего не меняется», — уверен эксперт.

А кое-что меняется к худшему, заметил собеседник ФАН. Безпалько напомнил о недавно принятом законопроекте, де-факто ликвидирующем русские школы на Украине.

«Столь радикальные законы не принимались даже при Порошенко. При этом силы и деятели, которые пытаются противодействовать этим процессам, лишены всяческих рычагов влияния. То, что им дают немного «поворчать» на своих страницах в соцсетях или даже на некоторых телеканалах, ничего по существу не изменит», — считает эксперт.

По его мнению, в России необходимо развивать технологии дистанционного образования для тех молодых людей на Украине, кто захочет сохранить связь с РФ. Всячески способствовать тому, чтобы русские с Украины получали образование в России, переезжали в Россию, получая гражданство по упрощенной схеме.

«Таким образом они смогут вырваться из душного националистического мирка Украины», — заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

По его мнению, кардинально влиять на ситуацию на самой Украине Россия не может.

«У нас слишком мало инструментов для этого, и они не эффективны. В частности, мне регулярно приходят жалобы на бездействие представителей Россотрудничества на Украине», — констатировал собеседник ФАН.

Подавать жалобы в международные инстанции об ущемлении прав граждан по национальному и языковому принципу, по его мнению, тоже мало толку.

«На Украине за последние шесть лет было совершено дикое количество преступлений против человечности. Людей убивали на Майдане, жгли в одесском Доме профсоюзов, до сих пор расстреливают из тяжелых видов вооружений в Донбассе. В лучшем случае за все это украинскую власть слегка журят», — возмутился Безпалько.

Но никаких экономический санкций ЕС против Украины не вводил и вряд ли введет в обозримой перспективе, считает эксперт. А между тем только это может реально заставить задуматься украинскую власть о том, что она делает что-то не то в отношении собственных граждан, говорящих по-русски.

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет. В частности, если через три года закон не будет отменен, то на Украине не останется ни одного официально зарегистрированного СМИ только на русском языке. Документ подписывал в мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко. Сменивший его на этом посту Владимир Зеленский до избрания обещал изучить закон и изменить его в случае, если он ущемляет права граждан Украины. Однако обещания своего он не сдержал.