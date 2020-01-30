Джабаров назвал «хронической болезнью» Украины и Грузии хамство по отношению к РФ в ПАСЕ

Делегации Украины и Грузия боятся прямого контакта с Россией в ПАСЕ и «хамят» ее представителям, заявил вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой. Как указывает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, постоянные обвинения со стороны «наших партнеров» являются «болезнью», которая приобрела хронический характер.

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой рассказал о поведении украинских и грузинских парламентариев на площадке ПАСЕ в интервью газете «Известия».

«Ни украинская, ни грузинская делегации не хотят прямого контакта — они его боятся, избегают и продолжают штамповать клише про оккупацию, аннексию», — указал Толстой.

По словам парламентария, если украинская и грузинская делегации продолжат попытки «хамских выпадов», то наладить отношения не получится. Он подчеркнул, что российская сторона готова общаться только на основе международного права с парламентариями, которые с уважением относятся к депутатам из России. Однако вице-спикер ПАСЕ сообщил о постоянном хамстве по отношению к представителям России.

«Нам хамят в лицо на сессии, на пленарном заседании, в комитетах», — сказал Толстой. — Зачем мы будем разговаривать с людьми, которые хамят? Мы считаем, что Россия выше этого».

Владимир Джабаров не удивился отношению со стороны украинской и грузинской делегации и заявил, что российским парламентариям, к сожалению, «хамят везде».

«Это происходит на всех площадках — ПАСЕ и ОБСЕ... Более того, европейцы делают вид, что ничего не происходит. Они отводят глаза, когда украинская делегация наскакивает на Россию со всевозможными обвинениями, — подчеркнул Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей. — К сожалению, эта болезнь приобрела хронический характер. Пока все эти парламентарии не уйдут с политической арены, вряд ли их сознание изменится. Также их могут исключить из состава делегации сами украинцы. А в целом, конечно, делают они это зря. На поле сотрудничества можно получить гораздо больше позитивных результатов, чем в условиях постоянной конфронтации».

При этом сенатор подчеркнул, что российская делегация всегда достойно реагируют на хамство со стороны украинских и грузинских «коллег».

«Выступления Толстого европейцы всегда слушают с большим интересом. Поэтому он в долгу не останется и ответит, но не хамски, как это делают наши так называемые «партнеры», а достойно и с юмором. Он не опускается до взаимных упреков и оскорблений», — добавил член Совфеда.

Ранее ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. При этом данное решение поддержали 96 делегатов, против высказались 44 политика, еще семеро воздержались. В тот же день вице-спикером ПАСЕ был избран зампредседателя Госдумы Петр Толстой. За его кандидатуру проголосовали 132 парламентария, против — 117.

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ весной 2014 года из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Российские парламентарии сообщили, что отказываются работать на таких условиях, и в последующие годы перестали направлять заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее.