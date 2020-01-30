Путин поставил задачу повысить эффективность местного самоуправления

Красногорск, 30 января. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышения эффективности местного самоуправления в стране.

«Наша общая задача — обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить несогласованность между регионами и муниципалитетами. На федеральном уровне надо значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления», — отметил он, выступая на заседании Госсовета.

По словам российского лидера, местное самоуправление — это самый близкий к людям уровень власти, поэтому на нем лежит огромная ответственность. Путин добавил, что любой россиянин, в какой бы части страны он не жил, имеет право на хорошие дороги, освещенные улицы, детские площадки и благоустроенные дворы. Все эти аспекты, которые определяют качество жизни в обществе, влияют, в частности, на детей и их будущее.



Напомним, что в январе Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил изменить баланс власти, усилив роль законодательных органов. Кроме того, глава государства призвал выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами.

Поправки в конституцию касаются и социального направления. Так, например, они закрепляют в основном законе страны обязательство власти ежегодно индексировать пенсии, а также предусматривают увеличение размера материнского капитала и расширение его применения. Теперь на помощь государства смогут рассчитывать не только семьи с двумя и более детьми, но даже семьи, у которых появился первый ребенок.