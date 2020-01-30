Путин выступил за ужесточение наказания для чиновников-хамов

Красногорск, 30 января. Наказания для чиновников-хамов должны быть строже, действующее законодательство позволяет предпринимать соответствующие меры и выметать таких служащих из органов управления. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с общественностью глава государства прокомментировал идею одного из участников обсуждений принять закон о противодействии хамству.

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение», — сказал президент.

Путин заметил, что в стране уже есть законы, защищающие честь и достоинство граждан вне зависимости от их служебного положения или прежних заслуг.

«Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты», — отметил он.

В декабре 2019 года российский лидер поддержал озвученное за заседание Совета по правам человека (СПЧ) предложение увольнять госслужащих за хамство по отношению к гражданам. Он подчеркнул, что человеку, который пришел на работу в государственный или муниципальный орган и хамит людям, не место на посту.

В ходе недавнего визита в Липецкую область Путин пообещал жителю Липецкой области больше гонять чиновников, чтобы обеспечить более высокую эффективность их работы на местах.