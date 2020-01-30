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Россия

Путин потребовал обеспечить единство всех уровней публичной власти

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Путин потребовал обеспечить единство всех уровней публичной власти

Красногорск, 30 января. Единство всех уровней публичной власти важно обеспечить для выполнения планов России по повышению качества жизни граждан. Такое требование президент РФ Владимир Путин озвучил на заседании Госсовета по развитию местного самоуправления в Красногорске.

Глава государства напомнил, что органы местного самоуправления не входят в систему госвласти, однако являются частью общества, страны и системы управления.

Президент подчеркнул, что самостоятельность этих властей в пределах их полномочий вовсе не означает «разорванности» единого политического, культурного и экономического пространства страны.

«Четкое исполнение своих обязанностей каждым уровнем власти, их тесное взаимодействие между собой, партнерство деловое — это основа и гарантия выполнения наших планов», — констатировал глава государства.

Напомним, 15 января в послании Федеральному собранию президент России подчеркнул, что считает важным внесение нескольких поправок в принятую в 1993 году Конституцию страны. В частности, глава государства предложил закрепить в основном законе государства статус и роль Госсовета, который за годы показал самую высокую эффективность. Путин напомнил, что орган, участие в котором принимают главы всех регионов, был возрожден в 2000 году по его инициативе.

В минувший понедельник Путин утвердил состав президиума Государственного совета России.

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Источник: РИА Новости
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