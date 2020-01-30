Коротченко заявил, что убийство Сулеймани настроило против США весь Ближний Восток

Москва, 30 января. Военно-транспортный самолет ВВС США Alenia C-27 J Spartan потерпел крушение в иракской провинции Анбар. Власти США пока не подтверждают данную информацию.

Стоит отметить, что 27 января в Афганистане потерпел крушение американский военный самолет Bombardier E-11A. Ответственность за крушение американского самолета взяли на себя боевики террористической группировки «Талибан»1 (запрещена в РФ). При этом боевики утверждают, что на борту американского самолета находились офицеры ЦРУ. По данным афганских СМИ, на борту самолета находились 83 человека.

Американские военные подтвердили крушения самолета, однако выразили сомнение в том, что воздушное судно сбили террористы.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис выразил уверенность, что убийство командующего иранским спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани приведет к увеличению числа нападений на американских солдат на Ближнем Востоке.

«Нападения на американские войска могут стать более регулярными, изощренными и смертельными», — отметил Дэвис в своей статье для журнала The National Interest.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что действия Вашингтона на Ближнем Востоке привели к обострению ситуации на Ближнем Востоке, настроив против США большую часть стран региона, передает «Политика Сегодня».

«США серьезно осложняют безопасность своих сотрудников, военнослужащих, объектов и дипломатических представительств в регионе. Такой масштабный резонанс на убийство генерала Касема Сулеймани очевидно увеличит количество прямых врагов США», — уверен эксперт.

Напомним, 3 января США нанесли ракетный удар в районе Багдада, в результате которого был убит командующий иранским спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Убийство Сулеймани послужило причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, 8 января Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по двум военным базам США в Ираке. Системы противоракетной обороны США не смогли отразить удар Ирана. При этом США отказались от ответных действий на ракетный удар Тегерана, продемонстрировав неготовность к масштабному противостоянию с Ираном на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.