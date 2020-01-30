Депутат НС ДНР Волкова предрекла Зеленскому бесславный конец из-за политики по госязыку

Политика президента Украины Владимира Зеленского по отношению к русскому языку принесла жителям страны сплошное разочарование. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Наталья Волкова.

Разделение на сорта

Детей на Украине разделили на три сорта. Об этом заявила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne в ходе обсуждения закона о государственном языке.

«Перед всеми голосованиями — за президента и в парламент — мы слышали одно и то же: «Когда команда Зеленского придет к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан», — подчеркнула Лукаш.

Она обратила внимание, что украинцы были обмануты, потому что ничего пересмотрено не было.

«Наших детей поделили на три сорта по языку (закон «Об общем среднем образовании». — Прим. ФАН). Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС, и русскоязычные», — заявила она.

16 января украинский парламент принял законопроект, который устанавливает нормативные объемы обучения на госязыке для государственных, коммунальных и корпоративных учреждений.

Старая политика

Как отметила Наталья Волкова, политика Зеленского по отношению к русскому языку принесла жителям Украины разочарование.

«Законопроект о государственном языке разрушил все надежды русскоязычных жителей Украины на справедливость. Часть избирателей поверила лозунгам Владимира Зеленского о том, что закон о языке будет пересмотрен, что притеснения по национальному признаку окончатся. Теперь ясно, что новый президент продолжает старую политическую линию в вопросе образования», — пояснила Наталья Волкова.

Депутат напомнила, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы должны перейти на украинский язык. Для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в Европейском союзе, на государственном языке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.

«Теперь в процессе обучения детей будут делить на привилегированные и непривилегированные касты, где критерием будет выступать украинский язык. Это показывает, что Зеленский продолжает националистическую политику [бывшего президента Украины] Петра Порошенко, которая уже привела к конфликту в Донбассе. Новый президент Украины в этом смысле оказался ничем не лучше старого — почитает прислужников немецкого нацизма, продолжает десоветизацию, дискриминирует русскоязычных жителей Украины», — резюмировала Наталья Волкова.

По словам депутата, практика показала, что такая политика неизбежно приводит к потере доверия избирателей и, в итоге, к бесславному концу политической карьеры.

В сообщении российского МИД говорится, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы «обеспечить необходимый баланс» в языковой сфере, на Украине ничего не изменилось. По данным ведомства, Украина новым законом об образовании продолжает насильственную украинизацию населения.