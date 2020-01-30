Москва, 30 января. Журналистку Ксению Собчак сняли с рейса авиакомпании «Россия» из Москвы в Петербург. Своим недовольством ведущая поделилась в личном Telegram-канале.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, из Москвы улетал «борт №1», в связи с чем было принято решение закрыть небо.

Самолет, выполнявший рейс SU 6034, на котором находилась Ксения Собчак, задержали. Пока другие пассажиры, сидевшие на своих местах, спокойно ждали, журналистка писала в Telegram.

«Прямо сейчас полтора часа сидим в самолете из за того, что небо «Внуково» перекрыли. Полтора часа», — написала Собчак.

Во время ожидания вылета Собчак переписывалась с бизнесменом Сергеем Минаевым, он посоветовал ей следовать примеру Аллы Пугачевой, у которой есть «личный транспорт».

«Вот поэтому Алла Борисовна давно ездит в собственном вагоне. А ты все жидишься», — написал Минаев.

После активной переписки Собчак стала нервничать еще больше, а когда стюардессы попросили ее пристегнуться, отказалась лететь. В итоге самолет подогнали ближе к терминалу и подали трап.

Сотрудники транспортной полиции составили протокол на супругу режиссера Константина Богомолова. Собчак следом написала в Telegram, что просто «попросила спустить ее на землю».

Она поблагодарила экипаж «России», но заметила, что полтора часа ждать вылета в Петербург просто не готова. В Петербург самолет улетел без Собчак.

