Стартовал конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей 2020». ФАН-ТВ

Конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей 2020» стартовал в Москве 30 января. Его организовало общероссийское движение «Бессмертный полк России». В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная правилам и условиям участия в акции.

Конкурс проводится второй год подряд. На этот раз он приобрел статус международного: его участниками могут стать ребята из России, а также из стран ближнего зарубежья в возрасте от 11 до 18 лет. В прошлом году за победу боролись около десяти тысяч детей из разных регионов России.

«Только за январь у нас уже более 1200 заявок. Трудно себе даже представить, сколько будет дальше. Мы видим, что, действительно, конкурс прошел не просто по всей России, а даже, скажем честно, он прошел через сердца детишек, сердца их родителей, дедушек и бабушек», — отмечает руководитель Исполкома ООД «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

До 15 марта участникам необходимо исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. Для этого ребята должны изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.

«Важность этого замечательного конкурса состоит в том, чтобы сохранить историю нашей страны. Чтобы эта история шла не в масштабе, о котором знают все в мире, но некоторые пытаются скрыть свои знания, а в масштабе семьи, которая раскрывает подвиг каждого участника этой войны, раскрывает подвиг, как на фронте, так и в тылу», — убежден сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

«Правнуки победителей 2020» — конкурс, направленный на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышении навыков по работе с архивными материалами.

«У победы всегда много отцов, а поражение всегда сирота, так вот, нам надо, вспоминать, что у победы всегда много родственников. Вот они родственники, портреты которых мы несем, они настоящие родственники, а не те, которых нам пытаются навязать сейчас, родственников. Надо же честным быть», — настаивает российский военный журналист Александр Сладков.

В жюри конкурса известные российские журналисты и актеры. Победителей пригласят в Москву на шествие «Бессмертного полка» на Красной площади, которое состоится 9 мая.