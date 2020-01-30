Сирия, 30 января. Трое детей погибли в лагере «Аль-Хол» в Хасаке за последние сутки. Сирийская армия освободила еще два поселения Идлиба на пути к Серакибу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атакуют базы радикалов в Алеппо, прикрывая наступление правительственной армии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение джихадистов в Идлибе и перезаняли позиции у Хан-Тумана в юго-западной части Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяли на себя ответственность за убийство высокопоставленного члена «Демократических сил Сирии» (SDF) в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла позиции у города Хан-Туман в Алеппо, в Идлибе выбита из поселков Джубас и Мардых сирийской армией и союзными отрядами.

Провинция Алеппо

Как передает новостное агентство Masar Press Net, подразделения Сирийской арабской армии (САА) отбили обратно у террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» здание мукомольного завода в окрестностях поселка Хан-Туман. Ранее террористы заявляли, что разместили свои позиции у завода и к западу от города. Авиация ВВС Сирии наносит точечные удары по укрытиям боевиков в районе поселка Зейтун и разрушила несколько укрепленных огневых точек, как передает медиаресурс Baladi Network.

Согласно заявлению боевиков группировок «вооруженной оппозиции», им удалось занять часть территорий у деревни Халса. Боевикам якобы удалось остановить наступление сирийской армии в данном направлении, как цитирует заявление агентство Halab Today.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за нападение на конвой членов «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе поселка Хавиджа. Согласно заявлению, размещенному боевиками на подконтрольных им медиаресурсах, убитый курдский боевик – Джума аль-Ракказ, являлся начальником службы «внутренней безопасности» «Демократических сил Сирии» (SDF)

Провинция Идлиб

В Министерстве обороны России опровергли заявления приближенных к группировкам «вооруженной оппозиции» СМИ и распространяемой непосредственно джихадистами сообщений о том, что самолеты ВКС РФ наносят удары по больницам и пекарням в районе поселка Ариха. Согласно информации министерства, публикации оппозиции являются информационной провокацией, так как силы российской авиации в данном районе Сирии вообще не выполняла никаких боевых задач.

Как передает военно-аналитический Telegram-канал «Вестник Дамаска», сирийская армия в ходе продвижения освободила от джихадистских бандформирований поселения Джубас и Мардых в двух километрах от города Серакиб. Под контроль правительственных сил также перешел участок автомагистрали М-5, которая связывает провинции Алеппо и Даръа. Авиация ВВС Сирии наносят точечные удары по расположениям джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Хасака

За последние сутки в лагере для беженцев «Аль-Хол» погибли трое детей. Как сообщает новостное агентство Alk Habour, один ребенок погиб от ожогов, полученных при пожаре в одном из секторов лагеря – огонь легко уничтожил несколько палаток до того, как пожар был потушен. Еще двое детей получили нелетальные ожоги. Прибывшие на место происшествия члены «Демократических сил», под контролем которых находится лагерь, установили, что пожар был спровоцирован поджогом, в котором подозревают членов семей боевиков ИГИЛ. Второй мальчик, трехлетний Абд аль-Рахман Мухаммад Джумма, был сбит насмерть автомобилем боевиков SDF на въезде в лагерь. Третий ребенок индонезийской национальности скончался от простуды, не получив вовремя медицинскую помощь.

Напомним, что лагерь беженцев «Аль-Хол», в котором проживает около 70 тысяч человек, находится на грани гуманитарной катастрофы. Расположенный в зоне оккупации курдских боевиков «Демократических сил Сирии», лагерь отрезан от помощи гуманитарных организаций, так как боевики «из соображений безопасности» не пропускают конвои и волонтеров в лагерь. Помимо перемещенных лиц, в лагере содержатся также 11 тысяч членов семей террористов ИГИЛ, особо радикально настроенные пытаются построить в лагере свой «халифат».

1 Организация запрещена на территории РФ.