Турция обостряет ситуацию в Ливии, но боится открытого столкновения

Москва, 30 января. Турция обостряет и без того непростую ситуацию в Ливии, оказывая военную помощь так называемому Правительству национального согласия. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

В то же время он отметил, что, несмотря на переброску войск, оружия и подконтрольных боевиков в Ливию, Анкара не спешит вступать в бой с Ливийской национальной армией (ЛНА), поскольку боится открытого противостояния.

«Турция скорее всего не торопится ни к каким боевым действиям, хотя турецкий парламент принял решение о вводе войск в Ливию. При этом Эрдоган готов садиться за стол переговоров, что он продемонстрировал и в Москве, и в Берлине», — пояснил Кошкин порталу «Слово и дело».

Эксперт подчеркнул, что Турция не заинтересована в урегулировании ливийского кризиса, как утверждает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Она вмешалась в конфликт только для того, чтобы отстаивать свои интересы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш и президент Франции осудили действия Анкары, однако ситуация не изменится, пока мировое сообщество не начнет принимать реальные шаги, чтобы помешать Турции обострять конфликт и дальше.

Напомним, что ранее Турция объявила о введении войск в Ливию для оказания помощи ПНС в нарушение резолюции ООН. В настоящее время силы ПНС Ливии и воюющие на их стороне протурецкие боевики готовят большое наступление в районе Салах ад-Дин.

По словам очевидцев, для поддержки Триполи прибыло несколько автобусов с наемниками из Сирии, а в порту столицы разгружаются турецкие военные судна. Они доставили боеприпасы, личный состав и технику, включая грузовики и танки.