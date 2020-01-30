Донбасс сегодня: ЛНР под плотным огнем, трое гражданских ранены, ВСУ несут потери

Донбасс, 30 января. В результате обстрела ЛНР украинскими силовиками ранены три мирных жителя, повреждена гражданская инфраструктура. ВСУ обманом завлекают призывников. Украинские военнослужащие подрываются на собственных минах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки территория Луганской Народной Республики подверглась обстрелам ВСУ три раза, территория Донецкой Народной Республики — девять раз. На Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях ВСУ применяли гранатометы, 120-мм минометы и стрелковое оружие. Жертв и разрушений нет. В направлении Луганска киевские силовики стреляли по трем населенным пунктам из 82-мм минометов и боевых машин пехоты.

Во время обстрела подразделениями 93-й бригады ВСУ в поселке Фрунзе повреждения получили четыре дома, также нарушено электроснабжение жилого сектора. В селе Березовское осколками мины ранен мирный житель 1940 года рождения, который сейчас находится в больнице. На позициях Народной милиции ЛНР рядом с поселком Желобок погиб военнослужащий.

Днем в четверг стало известно об обстреле поселка Голубовское из 120-мм минометов. Результатом стало ранение двух мирных жителей, не успевших укрыться от обстрела, и разрушение домов.

Украинских безработных обманом завлекают проходить службу в армии

Как отметили в Народной милиции ДНР, администрация президента Владимира Зеленского занялась реализацией планов по комплектации личного состава ВСУ за счет новобранцев, которых приглашают якобы на работу в Госпогранслужбу. Стала доступна информация о том, что в центрах занятости населенных пунктов Марьинка и Угледар Донецкой области активную работу ведут представители Донецкого погранотряда ГПС Украины.

На семинарах с участием безработных мужчин лицам призывного возраста предлагают работать в пограничной службе. Когда кандидат уже практически оформил документы, ему сообщают, что он не полностью годен для работы пограничником, и для начала предлагают оформить контракт на службу в ВСУ, а уже после отбытия контракта трудоустроиться в ГПС.

У ВСУ в очередные потери личного состава

В Луганской области подразделение 93-й бригады ВСУ потеряло двух силовиков, которые получили ранения, подорвавшись на украинской мине. Об этом сообщают в Народной милиции ЛНР. Вблизи села Крымское дежурная смена солдат, заступающих на боевое дежурство, отклонилась от своего маршрута и наткнулась на противопехотную мину. Двое солдат ранены и с тяжелыми травмами поступили в госпиталь города Северодонецк. Потери представлены в вышестоящий штаб как боевые.

Народной милиции ДНР стало известно о том, что за сутки один военнослужащий ВСУ погиб и двое получили ранения. В 58-й бригаде ВСУ вблизи поселка Зайцево во время проведения инженерных работ на минно-взрывном устройстве подорвалась группа солдат. Во время происшествия один силовик погиб и еще один ранен. Неподалеку от села Лебединское, в расположении 10-й бригады ВСУ, один из солдат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прострелил себе ногу. Оба раненых доставлены в больницу, а в донесении для руководства ООС указано, что силовики получили травмы в результате обстрела.

Силы ООС провоцируют военных ЛНР на ответный огонь

Как рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, во время последнего обстрела села Желобок, на позициях 93-й бригады, открывшей огонь, присутствовали журналисты телеканалов ICTV и «1+1». Корреспонденты ожидали ответный огонь со стороны ЛНР, но так и не смогли снять заказной сюжет в виду отсутствия «ответки».

Вероятно, по аналогичной схеме киевские силовики собираются действовать и в других районах. По информации разведки Народной милиции ЛНР, ВСУ готовили постановочный обстрел поселка Голубовское. В районе расположения 93-й бригады ВСУ замечено присутствие журналистов телеканалов ICTV и «1+1». Представителей СМИ сопровождает начальник штаба 3-го механизированного батальона бригады, которому поставлена задача организовать открытие провокационного огня по поселку.

Вполне вероятно, что сегодняшний обстрел Голубовского и ранение местных жителей является частью спланированной ранее военной операции, о которой предупреждали в штабе Народной милиции ЛНР.