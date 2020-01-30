Турция завоевывает мировое лидерство в поддержке терроризма

Президент Турции заявил, что Россия якобы не исполняет своих обязательств по сирийской провинции Идлиб. По словам Эрдогана, Москва якобы «не выполняет своих обязательств по сочинской и астанинской сделке». Почему Эрдоган пытается не допустить окончательного разгрома подконтрольных ей бандформирований на северо-западе Сирии, читайте в материале Федерального агентства новостей.

«Хрупкое терпение» Эрдогана

По словам президента Турции, астанинского процесса по Сирии, который начался в 2017 году, «больше не существует».

«Наше терпение подходит к концу. Мы сказали России, что, если вы не прекратите бомбардировки, мы сделаем то, что считаем нужным», — приводит слова Эрдогана турецкий телеканал NTV.

Анкару раздражает наступление в Идлибе

Президент Турции сделал свое заявление на фоне успешного наступления Сирийской арабской армии в Идлибе: за минувшую неделю правительственным силам на юге идлибской зоны деэскалации удалось освободить крупный город Маарет ан-Нуман вместе с пригородами, а на севере — оттеснить террористов от границ города Алеппо.

Режим прекращения огня в Идлибе был согласован 9 января по итогам встречи Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако уже через неделю САА объявила о возобновлении наступления в ответ на обстрелы Алеппо и ожесточенные атаки на позиции правительственных войск: террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали отрядами в несколько сотен человек и несколько раз применили «шахид-мобили».

За время «прекращения огня» в Алеппо был обстрелян жилой район Суккари, ребенок погиб в результате обстрела населенного пункта Миньян, террористы наносили удары по районам Шахба, Халидия, и авиабазе «Найраб» в Алеппо. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, с момента официального прекращения огня в результате обстрелов боевиков погибли более 70 мирных жителей, а более 150 получили ранения.

МИД Сирии особо предупредил Совбез ООН и генсека Антониу Гутерриша о том, что САА переходит в наступление — военные обязаны пресечь обстрелы жилых районов и защитить население. Госдепартамент США и Турция в очередной раз осудили контртеррористическую операцию САА и пригрозили ответными мерами против Дамаска.

Эрдоган не выполнил сочинские договоренности

В рамках астанинского процесса в Идлибе были собраны около 40 тысяч радикальных джихадистов и боевиков так называемой «умеренной оппозиции». Террористический анклав остается крупнейшей проблемой для урегулирования в Сирии. Напомним, в ходе встречи в Сочи Эрдоган подписал «сочинский меморандум», направленный на стабилизацию зоны деэскалации.

Турция так и не выполнила свою часть обязательств: радикальные джихадисты так и не были выведены из демилитаризованной зоны на границах зоны деэскалации, Турция не смогла заставить террористов вывести тяжелое вооружение, движение по стратегической автодороге М5 Дамаск — Хама — Алеппо, одной из важнейших автотрасс в Сирии, так и не было восстановлено.

В ходе ожесточенных междоусобных боев, которые начались в 2017 году и продолжались до лета 2018 года, радикальные джихадисты, объединившиеся вокруг запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 подавили сопротивление группировок «умеренной оппозиции» и захватили власть в Идлибе. Позднее «Джебхат ан-Нусра» формально заявила о самороспуске и реформировалась в коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам» («Комитет освобождения Леванта»), создав в зоне деэскалации марионеточное «правительство национального спасения».

Террористы «на довольствии» у Турции

В 2018–2019 годах Турция направила в Идлиб десятки конвоев с вооружением и снабжением для боевиков из протурецких группировок «умеренной оппозиции», таких как «Джейш аль-Ислам» и «Файлак аш-Шам». Значительная часть этих грузов попала в руки радикальных джихадистов — полевые командиры группировок «умеренной оппозиции» продавали или просто «делились» поставленным из Турции оружием. В частности, в Идлиб было отправлено огромное количество турецких ПТУР, которые стали наиболее эффективным оружием боевиков против Сирийской арабской армии.

Полевые командиры протурецких группировок регулярно ездили в Турцию, где встречались с высокопоставленными чиновниками. Так, полевой командир «Джейш аль-Ислам» Имад Буэдани встречался в 2018 году с губернатором турецкой провинции Османие Ёккешем Намлы.

«Турки изначально не пытались выполнять положения сочинского меморандума, потому что в Идлибе отделить джихадистов от так называемой «умеренной оппозиции» возможным не представляется — отметил в интервью ФАН старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. [Вместо этого] они обустроили свои наблюдательные пункты, Турция застолбила территорию, которая, как она считает, должна находится под ее прямым или опосредованным контролем. Дамаск это совершенно не устраивает, и Россию тоже, потому что очевидно, что под видом «обеспечения безопасности» Турция стремится распространить свой суверенитет на северо-западе Сирии — что противоречит и международному праву, и планам восстановления единства Сирии».

Кровавая нефть для Турции

Когда террористы группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) захватили нефтяные месторождения на восточном берегу Евфрата, в провинции Дейр эз-Зор, Турция стала постоянным покупателем краденой сирийской нефти. Колонны нефтевозов потянулись на север, попадая на территорию Турции через пограничные переходы в районе Джераблуса и Камышлы. Нефть приобретали гораздо дешевле рыночной стоимости, после чего закачивали в трубопровод для продажи на международном рынке.

Даже когда подконтрольные США отряды курдских боевиков вытеснили террористов ИГИЛ из северной Сирии, а после взяли под свой контроль нефтегазовые месторождения на левобережье Евфрата, Турция продолжила покупать краденую сирийскую нефть.

«Военная поддержка террористов [со стороны Турции] основана на одном — на нефти. Прекрасно известно, что до начала контртеррористической операции Турция покупала нефть у группировки «Исламское государство», причем едва ли не официально — через Турцию шел настоящий поток, в том числе и на Украину, через Одесский порт, и на Балканы, — отметил в беседе с ФАН главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Для подобных операций Эрдогану необходимо иметь «ручных» боевиков, террористов, которые могли бы концентрировать в своих руках нефтяные ресурсы и управлять ими. А деятельность России ему только мешает».

Идлиб стал «кадровым резервом» террористов

В апреле минувшего года стало известно, что Турция перебрасывает боевиков из сирийских группировок в Ливию, где они действуют на стороне нелегитимного Правительства национального согласия в Триполи.

Осенью так называемый «ливийский экспресс» заработал в полную силу — более четырех тысяч боевиков, завербованных в Сирии, уже прибыли в Триполи и ведут бои против Ливийской национальной армии. Террористические группировки, действующие в Идлибе, являются для Турции ключевым «кадровым резервом» террористов, считают эксперты.

«Туркам нужен Идлиб как резерв для того, чтобы формировать свои прокси-войска — сейчас их отправили в Ливию, а куда потом, мы еще не знаем, — отметил военный эксперт, начальник кафедры политологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. Парламент разрешил Эрдогану ввести войска в Ливию. Сейчас там только турецкий спецназ, который охраняет чиновников ПНС. Пока что Россия сдерживает шаги Турции по разворачиванию в Ливии. Для того, чтобы им развернуться там, им нужно завербовать прокси-силы — а где это сделать? Только в Идлибе! Пообещали боевикам 1500 долларов в месяц, пообещали, что позволят претендовать на гражданство Турции через полгода боевых действий — для боевиков это очень интересное предложение».

«Самый лучший турок» для Запада

По мнению экспертов, с которыми побеседовал ФАН, Эрдоган готов использовать любого рода джихадистские организации для достижения своих стратегических и геополитических целей. Здесь нет ничего удивительного, считает Андрей Чупрыгин, поскольку Эрдоган сам — сторонник «политического ислама» и тесно связан с запрещенным в РФ движением «Братья-мусульмане»1.

«По своей партийной принадлежности Эрдоган относится к тому, что мы называем «умеренный исламизм» — его партия не то, чтобы создает шариатское государство, но внедряет законы шариата в общественную деятельность и систему государственного управления», — указал Чупрыгин.

Придя к власти, Эрдоган поставил перед собой глобальные геополитические задачи, для решения которых он не стесняется прибегать к помощи радикальных джихадистов.

«В глобальном масштабе Эрдоган пытается пересмотреть принципиальные реформы Ататюрка и восстановить интересы Турции в границах Османской империи, — напомнил Кошкин о причинах агрессивных интересов Турции в Ливии. — Исходя из этого он формирует свои национальные интересы, цели и задачи».

Как отмечает Антон Бредихин, Турция одновременно включена в западные структуры, и поддерживает тесные связи с широким спектром радикальных группировок — Эрдоган стал своего рода связующим мостом между НАТО и джихадистами. Такие связи обеспечили турецкую президенту определенную независимость от Запада.

«В США признали, что управлять Эрдоганом нельзя. Он показал свою самостоятельность, в том числе, когда смог предотвратить революцию гюленистов, которую направляли из США, и показал, что американцы не смогут поставить Турцию под свое управление, — напомнил Бредихин. Потому-то Турция, например, может закупать и американские, и российские вооружения. Американцам просто пришлось смириться и пытаться найти общий язык с Эрдоганом и сильным турецким лобби на Западе, в первую очередь в Великобритании — вспомните Бориса Джонсона, который назвал Эрдогана «самым лучшим турком».

1 Организация запрещена на территории РФ.