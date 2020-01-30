Украинцы обиделись на популярную американскую ведущую из-за «русского гопака»

Вашингтон, 30 января. Украинское посольство в США указало популярной американской телеведущей Эллен Дедженерес на ошибку в ее посте, который вызвал бурную реакцию в Сети.

Обладательница 11 премий «Эмми» за авторское «Шоу Эллен Дедженерес» в своем Instagram-аккаунте сделала репост видео, на кадрах которого украинские танцоры исполняют гопак. При этом ролик в социальную сеть загрузил аккаунт с названием @lookatthisrussian («посмотри на этого русского»).

Под постом телеведущей обиженные из-за «русского гопака» украинцы оставили десятки комментариев, в том числе на английском языке, с требованием исправить ошибку. Некоторые особо возмущенные интернет-пользователи позволили себе оскорбления в адрес известной актрисы, кто-то в очередной раз безосновательно назвал Россию «агрессором».

Высказалось даже посольство Украины в Соединенных Штатах.

«Давайте начистоту, русские не умеют так танцевать. Наш ансамбль Вирского может доказать это в вашей студии», — говорится в публикации дипмиссии.

Однако публикация Дедженерес так и не была отредактирована.

Отношения между Москвой и Киевом разладились на фоне госпереворота на Украине в 2014 году. Новые власти развернули военную кампанию против республик Донбасса, которые не приняли итоги Майдана, а Россию стали обвинять в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. Кроме того, Киев так и не принял решения крымчан, которые на народном референдуме заявили о желании воссоединиться с Россией.

Российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса, но Киев продолжает нападки на Москву.