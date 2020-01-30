Неизвестные украли более 10 работ Сальвадора Дали из галереи в Стокгольме

Стокгольм, 30 января. Более десяти работ известного испанского живописца и скульптора похитили из галереи Couleur в Стокгольме. Среди них гравюры и бронзовые скульптуры.

Каждая из украденных работ может стоить не менее 20 тысяч евро. Общая сумма ущерба составила 380 тысяч евро.

Как пишет «Культуромания», галерея была ограблена утром 30 января. После кражи преступники скрылись на автомобиле Audi. Шведская полиция ищет злоумышленников.

Как передает телеканал «360», выставка была организована владельцем галереи Педером Энстремом. В начале февраля все картины должны были вернуться в Швейцарию.

Напомним, что 28 января в московском «Манеже» открылась выставка Сальвадора Дали. Ежедневно экспозицию «Сальвадор Дали. Магическое искусство» посещают сотни людей.