Депутат НС ДНР Бердичевский назвал место, в котором окажется Зеленский из-за поддержки УПА

Украина и Польша своими высказываниями сталкивают себя на обочину европейской политики. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.

Восстановление памятника

Польские власти собираются восстановить уничтоженную могилу Украинской повстанческой армии (УПА1, запрещена на территории РФ) на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве и возьмут ее под защиту. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с польским коллегой в нацистском лагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

«Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, польские эксперты провели первые работы во Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту», — заявил Зеленский.

20 января текущего года в Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили мемориальную доску на могиле УПА. Доска с могилы членов УПА имела статус легального мемориального места памяти в Польше.

В свою очередь украинский посол в Польше Андрей Дещица обратил внимание на то, что информация об уничтожении мемориальной доски появилась накануне визита в соседнюю страну президента Владимира Зеленского, хотя сам инцидент произошел раньше.

На обочине европейской политики

Как отметил Владислав Бердичевский, Украина и Польша своими высказываниями сталкивают себя на обочину европейской политики. В Европе постепенно радикальный украинский национализм выходит из моды на фоне усиливающихся экономических и политических связей с Россией. Поэтому заявления лидеров Украины и Польши выглядят крайне неприглядно, уверен депутат ДНР.

«Зеленский и [глава Польши Анджей] Дуда договорились о восстановлении памятника в Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве пособникам немецкого фашизма — воинам УПА. В свое время неизвестные уничтожили мемориальную доску на могиле солдат Украинской повстанческой армии, и теперь ее собираются восстанавливать. Это выглядит вдвойне кощунственно, учитывая те злодеяния, которые совершили пособники Гитлера из рядов УПА на территории Польши», — пояснил Владислав Бердичевский.

Политик ДНР назвал очень сомнительным то, что польские граждане оценят эту инициативу. Эта акция вряд ли добавит популярности президенту Дуде, добавил Бердичевский.

«В свою очередь пока Зеленский будет поклоняться Бандере и его приспешниками, чтить их память и называть героями, до тех пор он будет оставаться в маргинальном поле. И в мировой политике его не будут воспринимать всерьез», — заключил Владислав Бердичевский.

Владимир Зеленский побывал в Польше на торжествах по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Глава Украины выразил благодарность Варшаве за поддержку «территориальной целостности Украины», а также отметил двусторонние отношения между двумя странами. При этом Зеленский назвал СССР одним главных виновников Второй мировой войны. Он отметил, что Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году».

1 Организация запрещена на территории РФ.