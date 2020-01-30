Как со 2 февраля 2020 года для россиян изменятся правила получения шенгенских виз

Со второго февраля 2020 года меняются правила получения шенгенских виз. Изменения коснутся в том числе россиян. При этом для жителей Северо-Запада правила станут несколько сложнее, но зато появится возможность получить многократную визу сроком на пять лет.

Шенгенская виза — новые правила

Шенгенская виза предназначена для краткосрочного посещения с некоммерческими целями (отдых, туризм, шопинг) 26-ти стран, подписавших Шенгенский визовый кодекс (Визовый кодекс ЕС). Шенгенская виза действует в 22-х стран Евросоюза.

Как изменятся правила выдачи виз

Новые правила предназначены для облегчения жизни тем, кто часто ездит в Европу с познавательными целями, для отдыха и туризма, для деловых встреч и так далее. Правила также должны помочь выявить тех, кто злоупотребляет открытостью Европы, используя туристические визы для нелегальной работы.

Тем не менее серьезных изменений в правилах не последует, за исключением отмены части послаблений для жителей Северо-Запада при оформлении виз для поездок в Финляндию. Если ранее в Петербурге, Мурманске, Архангельске, Карелии для поездок в Финляндию действовал облегченный визовый режим, то теперь финская виза будет оформляться по общим правилам. То есть от соискателей потребуется представить приглашение, либо экскурсионный тур; четко прописать цели поездки и место, где турист планирует остановиться; а также предоставить сведения о доходах. Впрочем, финские консульские представители заверили петербуржцев, что для тех, кто не нарушает европейские законы, двери Финляндии по-прежнему широко открыты.

Основные изменения коснутся сроков подачи заявления (с февраля это можно будет делать за полгода до предстоящей поездки), возможности подать заявку через Интернет, а также перспектив оформить многократную шенгенскую визу сразу на пять лет.

Основные изменения правил оформления шенгенских виз представлены в инфографике Федерального агентства новостей.

Подорожают ли визы для россиян

Изменения предполагают в том числе довольно значительное подорожание оформления виз. Однако россиян, а также граждан некоторых других стран это неприятное новшество не коснется. Для граждан РФ шенгенская виза по-прежнему будет стоить 35 евро. Детям до шести лет визу оформят бесплатно. Напомним, визовые центры, а также турфирмы берут за оформление виз дополнительную плату.

Одна из самых интересных новинок — возможность получить визу сразу на пять лет, что, без сомнения, не только удобно, но и выгодно. Чтобы получить такую визу, нужно доказать, что вы в Европе желанный гость — ездите часто, платежеспособны, законы не нарушаете. Тогда — начиная примерно со второго раза — вы можете рассчитывать на получение пятилетней визы.