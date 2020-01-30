Захарова назвала «циничной игрой» санкции США и Канады против Крыма

Москва, 30 января. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова новые санкции США и Канады — отказом признавать демократический выбор крымчан, которые сами определили свою судьбу на историческом референдуме.

«Все это циничная игра. С каждым разом попытки давления выглядят все нелепее. Никакие санкции не могут остановить железнодорожное сообщение между Крымом и остальной частью России», — приводит ее слова корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Захаровой, попытки США и Канады запретить въезд гражданам России выглядят дико. Напомним, что ранее Вашингтон и Оттава ввели новые санкции против жителей Крыма. Они затронули находящихся в регионе политиков и сотрудников госучреждений, которым был запрещен въезд в США и Канаду.

Санкции также коснулись российской компании «Гранд Сервис Экспресс», которая отвечает за железнодорожные перевозки, осуществляемые между Крымом и остальной частью России.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.