Более 60 россиян находятся на круизном лайнере, задержанном в Италии из-за коронавируса

Рим, 30 января. Круизный лайнер Costa Smeralda задержан в порту итальянского города Чивитавеккья после того, как на его борту был зарегистрирован случай заболевания коронавирусом. На борту круизного судна находятся 67 россиян. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Италии.

«Посольством получен от судовладельца список российских граждан, находящихся на борту лайнера Costa Smeralda. Их насчитывается 67 человек», — говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что пассажиры круизного лайнера обеспечены питанием и всем необходимым. В ближайшее время российские дипломаты прибудут в порт города Чивитавеккья для оказания помощи российским гражданам на месте.

Ранее стало известно, что у двух граждан Китая, которые находятся на борту Costa Smeralda, зафиксирована лихорадка. После этого круизный лайнер был задержан в итальянском порту для проверки. На борту судна находятся шесть тысяч пассажиров и болеет одной тысячи членов экипажа. В настоящее время пассажирам и членам экипажа запрещено сходить на берег.

Напомним, в декабре 2019 года в Китае была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что причиной эпидемии является новый тип коронавируса — 2019-nCoV. К настоящему моменту количество зараженных превышает 2,8 тысячи человек, более 80 скончались. Кроме того, случаи заражения китайским коронавирусом были зафиксированы в Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.