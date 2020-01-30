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Россия

Назван размер зарплаты Медведева в Совете безопасности

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Назван размер зарплаты Медведева в Совете безопасности

Москва, 30 января. Заработная плата заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева составит чуть более 618 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета Безопасности РФ в размере 618 713 рублей месяц», — говорится в сообщении.

Указ вступает в силу с 16 января. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дмитрий Медведев 15 января после послания президента РФ к Федеральному собранию объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе. Глава государства предложил Медведеву занять должность зампредседателя Совбеза.

Российский лидер заявил, что если для ввода новой должности в СБ РФ для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Путин внес в Государственную думу России законопроект, который вводит новую должность в Совете безопасности.

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