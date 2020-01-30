Главные новости 30 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 30 января.

Взрыв неизвестного предмета произошел в Нижнем Новгороде, пострадали два человека, сообщил источник ФАН. Неизвестный предмет взорвался в подвале дома в Нижнем Новгороде.

Ирина Отиева показала себя накрашенной после инцидента с репортерами телешоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Отиева показалась с ярким макияжем после скандального эфира с Малаховым.

В истории Навального про Мишустина слишком много нестыковок. Например, непонятно, каким образом блогер мог заполучить кадры с дрона. Навальный получил «аванс» за расследование по Мишустину — основной платеж придет позднее.

Елена Лукаш рассказала о нарушении президентом Владимиром Зеленским предвыборных обещаний. Экс-министр Лукаш заявила, что детей на Украине поделили на три сорта по языку.

В Оймяконском районе Якутии на автодороге «Колыма» вахтовый автобус на базе КАМАЗа съехал с трассы и опрокинулся. Вахтовый КАМАЗ перевернулся на трассе в Якутии.

Специалист рассказала, чем и для кого красные плоды могут быть опасны, а также назвала их полезные свойства. Диетолог объяснила, кому нельзя есть помидоры.

Самолет компании S7 экстренно приземлился в столичном аэропорту «Домодедово» из-за ЧП на борту. Самолет S7 экстренно сел в «Домодедово» из-за угрозы теракта.

Министерство труда и соцзащиты направило постановление об индексации на 3% социальных выплат и пособий Соцвыплаты и пособия проиндексируют на 3% с 1 февраля.

Почти 800 студентов и преподавателей эвакуировали из здания химического факультета МГУ на Воробьевых горах в Москве. Почти 800 человек эвакуировали из здания химического факультета МГУ.

Нынешнее голосование за одобрение полномочий российской делегации в ПАСЕ усугубляет кризис в организации. Депутат Рады Ясько прокомментировала возвращение российской делегации в ПАСЕ .