Захарова заявила, что провокации ПНС Ливии обострили обстановку в стране

Москва, 30 января. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила информацию о нарушении перемирия в Ливии со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом она заявила в четверг во время брифинга, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Обстановка напряженная, перемирие нарушается. После контактов в Москве, а также конференции по Ливии появились предпосылки к урегулированию ситуации», — отметила она.

Напомним, что ранее Москва инициировала введение в Ливии временного режима прекращения огня, который согласились соблюдать обе стороны. Однако впоследствии войска ПНС Ливии и воюющие на их стороне боевики нарушили перемирие, вынудив Ливийскую национальную армию (ЛНА) отвечать.

В настоящее время силы ПНС Ливии готовят большое наступление при поддержке протурецких боевиков. Вероятнее всего, атаки начнутся сразу в нескольких направлениях, включая район Салах ад-Дина.

По словам очевидцев, для поддержки Триполи прибыло несколько автобусов с наемниками из Сирии, а в порту столицы разгружаются турецкие военные судна. Они доставили боеприпасы, личный состав и технику, включая грузовики и танки.

Отметим, что жертвами воюющих на стороне ПНС Ливии боевиков нередко становятся мирные жители. Так, например, 16 января стало известно о том, что террористы убили 9 гражданских лиц в Триполи, которые пытались воспрепятствовать разграблению своих домов.